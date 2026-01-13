U de Chile ha hecho noticia en este mercado por sus potentes refuerzos en ofensiva. Ya presentaron a Eduardo Vargas y recientemente a Octavio Rivero, ex goleador y campeón con Colo Colo.

Además, el nombre de Juan Martín Lucero también se acerca al CDA, en otra polémica por su pasado albo que también incluyó un título. Al respecto, Johnny Herrera disparó desde su tribuna en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“Eduardo Vargas era año y medio antes (su fichaje), Di Yorio debió haber seguido, no sé si Lucero será tanta diferencia, entre tener un ‘9’ probado como Di Yorio que jugó lesionado y se ganó a la gente, y dejarlo ir por dos pesos… La diferencia con Lucero no es tanta”, criticó.

Johnny Herrera y su crítica a Octavio Rivero

Siguiendo con su crítica a los delanteros que arribaron a U de Chile en este mercado, Johnny Herrera puso en duda los pergaminos de Octavio Rivero. Es más, recordó la época en que lo tuvo al frente jugando en Colo Colo.

“A uno le da rabia eso, juégatela por un gallo probado. Jugué contra Octavio Rivero, me hizo goles, pero eso fue hace siete años atrás, no sabes la realidad ahora”, se quejó.

Pero no se quedó ahí con el uruguayo, ya que volvió a la carga y dijo que pese a los 33 años del jugador, “la edad para mi no es factor, pero hace siete años atrás Rivero jugaba muy bien. Se dice que se puede ir Assadi y se fue Fernández…”.

Johnny Herrera con todo por el mercado azul.

“Estoy feliz porque llega Eduardo (Vargas), pero era atrasado, un año y medio antes”, cerró, dejando en claro que no está conforme con el agitado mercado de pases azul.