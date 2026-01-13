Universidad de Chile lamentó importantes bajas para la temporada 2026, donde uno que tenía todas las ganas de seguir se encontró con la negativa de parte de la directiva de Azul Azul.

Se trata de Rodrigo Contreras, quien en diciembre terminó su préstamo con la U, por lo que tuvo que buscar equipo en el mercado de fichajes, donde se la abrió una opción en el extranjero.

Por lo mismo, fue anunciado como el nuevo refuerzo de Millonarios de Colombia, cuadro que negoció con tiempo con Deportes Antofagasta su carta, por lo que se llegó a buen puerto.

En ese sentido, el Tucu deja en el pasado a la U y al fútbol chileno, para iniciar una nueva aventura en Colombia, con una nueva oportunidad para explotar en su carrera.

Rodrigo Contreras con la camiseta de Millonarios de Colombia.

La presentación de Rodrigo Contreras en Colombia

Un particular video le dio la bienvenida a Rodrigo Contreras como refuerzo de Millonarios de Colombia, donde destacaron su origen tucumano para la bienvenida.

“En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan”, explicaron con una presentación en las redes del cuadro de Bogotá.

Luego de una irregular temporada en Universidad de Chile, tendrá la gran chance de recuperar sus goles, luego de un verano que pasó con sus seres queridos y, en especial, con su hiji.

