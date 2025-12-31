Universidad de Chile por ahora ha hecho más noticias por salidas que llegadas. Uno de los que partió es Rodrigo Contreras, quien está muy cerca de fichar en Millonarios.

El Romántico Viajero por ahora solo ha anunciado la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini, quien reemplaza a Gustavo Álvarez en la banca. Respecto a los refuerzos, todavía no hay novedades sobre arribos para el plantel de la temporada 2026.

El nuevo destino de Rodrigo Contreras

La parte ofensiva de Universidad de Chile es la que más se ha visto afectada en este mercado. Los Azules oficializaron las salidas de Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras, quedando sin referentes de área para el próximo año. Los delanteros son prioridades en el CDA.

El Tucu Contreras es uno de los que dijo adiós. El argentino si bien tuvo bastante participación con Gustavo Álvarez, desde el club decidieron no comprar al delantero de 30 años que pertenece a Deportes Antofagasta. Por esta razón, su futuro quedó en el aire.

ver también El sentido adiós de Rodrigo Ureña a Universitario: se va a Millonarios de Colombia

Con los Pumas en Primera B, es casi imposible que Contreras vuelva a ese club. Además, sus actuaciones en Universidad de Chile bastaron para que otro grande del continente se interese en sus goles y esté muy cerca de ficharlo para el 2026.

Millonarios quiere al campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo y diversos medios de ese país hablan de que las negociaciones están bien avanzadas. “Principio de acuerdo entre Millonarios y Antofagasta para que Rodrigo Contreras (30) sea el nuevo delantero del ‘embajador’“, indicó el periodista colombiano Felipe Sierra en X.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De esta manera, Rodrigo Contreras dejará el fútbol chileno luego de también jugar en Everton. El Tucu disputó 41 partidos en la U y anotó 10 goles, además de entregar 2 asistencias. Ganó la Supercopa 2025 ante Colo Colo. Ahora vivirá su primera aventura en Colombia con Millonarios.