Universidad de Chile sigue armando su plantel para la temporada 2026, el que estará a cargo del nuevo entrenador de los azules, Francisco Meneghini, quien ya va tomando las primeras decisiones.

Una de ellas tiene que ver con sus delanteros, donde esta jornada se marca el adiós de Rodrigo Contreras con la camiseta de la U, una vez que se terminó su préstamo.

Por lo mismo, el jugador, que está de vacaciones con su familia en Argentina, quiso despedirse de todo el pueblo bullanguero, con un emotivo mensaje en las redes sociales.

“Las despedidas no siempre son lindas mas cuando te encariñas tanto con una institución. Hoy toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U cuerpo médico, utileros, gente de cocina, dirigentes y en especial a mis compañeros que formamos un grupo muy lindo y donde me llevo grandes amigos”, comentó.

Rodrigo Contreras no se logró consolidar como titular en la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué dijo Rodrigo Contreras en su despedida de la U?

Rodrigo Contreras tenía la ilusión de mantenerse en Universidad de Chile, pero para ellos los azules debían comprar su pase a Deportes Antofagasta, algo que finalmente no ocurrió.

Por lo mismo, deberá buscar un nuevo club para aportar con sus goles, donde en el norte ya han dejado en claro que es imposible mantenerlo compitiendo en la Primera B.

“Que decir de ustedes los hinchas que son los que hacen que la pasión de @udechileoficial sea reconocida en todos lados donde pisan, son extraordinarios me llevo los mejores recuerdos siempre están en las buenas y en las malas simplemente gracias por el cariño y el respeto”, explicó.

“No fue el año que quería por diferentes razones pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos pero siempre con el corazón para defender los colores. Fue especial gritar los goles con el estadio siempre lleno son recuerdos que quedan para siempre para mi y mi familia que disfrutamos de mucho, como el del clásico al 90+7 que va ser especial toda la vida y ganar la supercopa de la manera que lo hicimos”, profundizó

Mira la despedida del Tucu Contreras: