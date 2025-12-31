Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Perú

El sentido adiós de Rodrigo Ureña a Universitario: se va a Millonarios de Colombia

El volante chileno deja a los limeños para asumir el mayor desafío de su carrera en 2026.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Rodrigo Ureña fue tricampeón en Universitario.
© InstagramRodrigo Ureña fue tricampeón en Universitario.

Rodrigo Ureña vivió una emotiva jornada en Universitario, club del cual se despidió para encarar a un nuevo desafío profesional: jugará en Millonarios de Colombia.

El volante formado en Unión Española logró hacerse un nombre jugando para el equipo crema, donde protagonizó una exitosa época plagada de títulos. Sin embargo, nada dura para siempre y le tocó el momento de decir adiós a los hinchas.

La despedida de Rodrigo Ureña

Rodrigo Ureña arribó a Universitario en el 2023 y rápidamente logró meterse en el corazón de los fanáticos. Fue tricampeón de Perú, ganándose una nominación y posterior debut en la selección chilena. Sin dudas vivió los mejores momentos de su carrera en Lima.

La decisión final en Perú con el amistoso entre Universitario vs U de Chile

ver también

La decisión final en Perú con el amistoso entre Universitario vs U de Chile

A pesar de todo lo bueno, el volante de 32 años decidió salir del club y aceptar un nuevo desafío. Claro que no es fácil salir de los cremas, sobre todo por la gran identificación y cariño que logró, por lo que decidió escribir una extensa carta para despedirse del club.

Estas últimas noches he estado dándole vueltas a estas palabras que, seguramente, nunca esperé escribir, puesto que no es fácil despedirme de la que fue mi casa durante estos últimos y exitosos 3 años”, comenzó publicando en Instagram.

“Me quedo con lo que es la U real, la que es de y para su gente. El cariño y respeto que ustedes como hinchada me han brindado no se me olvidará jamás. Como llenaron los estadios en cada partido que el equipo jugó y en cada cancha que competimos“, complementó el chileno.

Publicidad
Ureña enfrentó a Messi en un amistoso por Universitario. Imagen: Getty

Ureña enfrentó a Messi en un amistoso por Universitario. Imagen: Getty

A falta de oficialización, Rodrigo Ureña será nuevo jugador de Millonarios de Colombia. El volante arriba a uno de los equipos más importantes del continente y además, regresa al país donde ya jugó en América de Cali y Deportes Tolima.

He vivido los mejores años en este club junto a su gente, un increíble plantel y dos grandes cuerpos técnicos. Sepan que la U siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra. A donde vaya me entregaré por completo“, escribió un emocionado Ureña.

Publicidad
Lee también
El millonario gesto de talismán chileno para fichar en un gigante de Colombia
Mercado de fichajes 2026

El millonario gesto de talismán chileno para fichar en un gigante de Colombia

Gigante de Perú se interpone en inminente fichaje de Everton
Chile

Gigante de Perú se interpone en inminente fichaje de Everton

Talismán chileno protagoniza el fichaje del momento en Perú y Colombia
Internacional

Talismán chileno protagoniza el fichaje del momento en Perú y Colombia

Alerta en la U: Inesperado club entra en la pelea por Lucero
U de Chile

Alerta en la U: Inesperado club entra en la pelea por Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo