Después de un sinfín de idas y vueltas, finalmente Rodrigo Ureña acordó las condiciones para reforzar a Millonarios de Colombia. El mediocampista chileno de 32 años se erigió en un bastión de un grande de Perú: Universitario, donde ganó tres títulos como una pieza clave del equipo.

Por esa razón, la negociación de Ureña con el cuadro de Bogotá, donde fue pedido expresamente por el director técnico Hernán Torres, tenía asustados a varios fanáticos del cuadro crema. Y todo indica que muy pronto perderán al futbolista surgido en las inferiores de la Unión Española.

“El acuerdo entre Millonarios y Universitario está próximo a cerrarse en una cifra cercana a los 400 mil dólares”, contó el periodista Julián Capera en X. Es decir, 200 mil de la divisa americana menos de lo estipulado en la cláusula de salida de Ureña. El monto que se pensaba originalmente para esta transacción.

Rodrigo Ureña fue muy importante en tres títulos de Universitario.

El citado comunicador añadió en la ex red social del pajarito de dónde provino esa suerte de rebaja. “Se consideró la voluntad del jugador y un dinero pendiente entre el club peruano y él”, aseguró Capera en el tuit donde seguía el hilo de una información sobre el centrocampista de 32 años que debutó en la selección chilena bajo la tutela de Ricardo Gareca.

Rodrigo Ureña ahora sí fichará en Millonarios

La tratativa para que Rodrigo Ureña sea refuerzo a Millonarios fue engorrosa, pero finalmente cumplirá el deseo del jugador, que tenía ganas de tener un nuevo desafío en la máxima categoría del fútbol de Colombia. Antes jugó en América de Cali y Deportes Tolima, donde fue dirigido por su próximo DT.

Con ambos elencos gritó campeón en Colombia. Algo que también hizo en su paso por Universidad de Chile. Y para que no piensen que ostenta ese récord de ser un amuleto con equipos acostumbrados a ganar, también fue parte de un plantel histórico.

Rodrigo Ureña fue tricampeón en Universitario. (Foto: Instagram).

El de Cobresal que se consagró monarca de la élite nacional en 2015 bajo la dirección técnica de Dalcio Giovagnoli. Habrá que ver si hará lo mismo en Millonarios de Colombia, el segundo equipo más ganador en torneos nacionales de aquel país. El tiempo dirá…

Así terminó Universitario en la tabla de la Liga 1 de Perú

Universitario terminó como líder en la tabla de posiciones del Torneo Clausura en la Liga 1 de Perú.

