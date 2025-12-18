Universidad Católica tendrá un 2026 muy desafiante con la disputa de la Copa Libertadores. Por esta razón, estaban a la espera de resolver la continuidad de dos figuras como Jhojan Valencia y Eugenio Mena.

Los Cruzados tuvieron un buen cierre de temporada de la mano de Daniel Garnero. Con el argentino en la banca, lograron meterse en el torneo de clubes más importante de América y levantar así la paupérrima campaña que arrastraban con Tiago Nunes.

La renovación de Jhojan Valencia y Eugenio Mena en la UC

Para la Copa Libertadores, la primera misión de Universidad Católica era asegurar la continuidad de las figuras actuales del plantel. Los dos casos más críticos eran los de Jhojan Valencia y Eugenio Mena, ambos titulares para Garnero en su esquema.

El colombiano si bien tenía vínculo vigente con el club, acusaba que estos habían quedado en mejorarle su sueldo luego de mostrar un buen rendimiento. Incluso, avisó que tenía ofertas para partir. Mena por su parte, había finalizado su contrato y de momento no se lograba un acuerdo.

ver también Movidas 2026: La UC sorprende en el mercado y cierra a Matías Palavecino

Finalmente, Universidad Católica puso fin al misterio y anunció que logró un acuerdo con ambos jugadores y de esta manera, Jhojan Valencia y Eugenio Mena seguirán en el Claro Arena. Junto a ellos, también extendió su vínculo Darío Melo, arquero suplente de Vicente Bernedo.

De esta manera, los Cruzados lograron asegurar la continuidad de Gary Medel, Branco Ampuero y Fernando Zampedri, con lo cual Daniel Garnero ahora puede planificar tranquilo la llegada de refuerzos para la nueva temporada que se le aproxima al equipo.

En cuanto a las incorporaciones de Universidad Católica, están cerca de sellar su arribo Matías Palavecino, Justo Giani y Bernardo Cerezo. El equipo de Las Condes toma delantera en el mercado sobre Colo Colo y Universidad de Chile.