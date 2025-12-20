Con el sorteo de las fases previas, se dio el puntapié inicial al camino de la Copa Libertadores 2026, que formalmente comenzará el martes 3 de febrero y que tendrá a cuatro equipos chilenos en competencia: Huachipato, O’Higgins, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

En lo que se ha vuelto un asunto cotidiano, desde la Conmebol entregarán una millonaria suma de dinero a todos los participantes del certamen continental, con una marcada diferencia de quienes arrancan el camino en las clasificaciones y los que se metieron en fase de grupos.

Más de US$209 millones se repartirán entre los 47 equipos que jueguen la Copa Libertadores, todos recibirán una parte de la torta, a la espera de sumar más dinero a sus arcas por méritos deportivos. Eso precisamente ocurrirá con los chilenos.

ver también Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores

¿Cuánta plata da Conmebol a los chilenos por jugar Copa Libertadores?

De los cuatro representantes, los primeros que recibirán dinero son Huachipato y O’Higgins, ambos con US$500 mil dólares cada uno ($454 millones de pesos). Si llegan a avanzar a tercera fase, obtendrán $600 mil ($545 millones). Números que aumentan si se meten a fase de grupos.

Si acereros y celestes se unen a Católica con Coquimbo, la Conmebol le entregará un premio de US$3 millones de dólares ($2.730 millones de pesos). En esta instancia, por cada victoria que obtengan en Copa Libertadores, sumarán otros US$330 mil ($300 millones)

De allí en más, aumentan las cifras a recibir si avanzan a instancias definitorias:

Octavos de final: US$1.250.000 ($1.136 millones)

Cuartos de final: US$1.700.000 ($1.545 millones)

Semifinal: US$2.300.000 ($2.090 millones)

Final: US$7.000.000 ($6.360 millones)

Campeón: US$24.000.000 ($21.800 millones)

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto recibió Flamengo por ser campeón?

Para que se hagan una idea. El equipo donde juega Erick Pulgar, gracias a la obtención de la cuarta Copa Libertadores de su historia, la Conmebol le entregó, entre premios y mérito deportivo, un total de US$33.240.000 ($30.220 millones de pesos chilenos).

Así terminaron el 2025 nuestros representantes en Liga de Primera

Publicidad