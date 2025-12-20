Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

El millonario premio a Coquimbo, UC, O’Higgins y Huachipato por jugar Copa Libertadores

Mientras cruzados y piratas recibirán una cifra mayor por meterse a fase de grupos, celestes y acereros comenzarán con una millonaria base su participación.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Católica, Coquimbo, O'Higgins y Huachipato jugarán Copa Libertadores
© PhotosportCatólica, Coquimbo, O'Higgins y Huachipato jugarán Copa Libertadores

Con el sorteo de las fases previas, se dio el puntapié inicial al camino de la Copa Libertadores 2026, que formalmente comenzará el martes 3 de febrero y que tendrá a cuatro equipos chilenos en competencia: Huachipato, O’Higgins, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

En lo que se ha vuelto un asunto cotidiano, desde la Conmebol entregarán una millonaria suma de dinero a todos los participantes del certamen continental, con una marcada diferencia de quienes arrancan el camino en las clasificaciones y los que se metieron en fase de grupos.

Más de US$209 millones se repartirán entre los 47 equipos que jueguen la Copa Libertadores, todos recibirán una parte de la torta, a la espera de sumar más dinero a sus arcas por méritos deportivos. Eso precisamente ocurrirá con los chilenos.

Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores

ver también

Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores

¿Cuánta plata da Conmebol a los chilenos por jugar Copa Libertadores?

De los cuatro representantes, los primeros que recibirán dinero son Huachipato y O’Higgins, ambos con US$500 mil dólares cada uno ($454 millones de pesos). Si llegan a avanzar a tercera fase, obtendrán $600 mil ($545 millones). Números que aumentan si se meten a fase de grupos.

Si acereros y celestes se unen a Católica con Coquimbo, la Conmebol le entregará un premio de US$3 millones de dólares ($2.730 millones de pesos). En esta instancia, por cada victoria que obtengan en Copa Libertadores, sumarán otros US$330 mil ($300 millones)

De allí en más, aumentan las cifras a recibir si avanzan a instancias definitorias:

  • Octavos de final: US$1.250.000 ($1.136 millones)
  • Cuartos de final: US$1.700.000 ($1.545 millones)
  • Semifinal: US$2.300.000 ($2.090 millones)
  • Final: US$7.000.000 ($6.360 millones)
  • Campeón: US$24.000.000 ($21.800 millones)
Publicidad

¿Cuánto recibió Flamengo por ser campeón?

Para que se hagan una idea. El equipo donde juega Erick Pulgar, gracias a la obtención de la cuarta Copa Libertadores de su historia, la Conmebol le entregó, entre premios y mérito deportivo, un total de US$33.240.000 ($30.220 millones de pesos chilenos).

Así terminaron el 2025 nuestros representantes en Liga de Primera

Publicidad
Lee también
Colo Colo lo desechó y ahora le cae una propuesta del extranjero
Mercado de fichajes 2026

Colo Colo lo desechó y ahora le cae una propuesta del extranjero

¡El campeón Coquimbo evita la fuga de un pilar para el 2026!
Mercado de fichajes 2026

¡El campeón Coquimbo evita la fuga de un pilar para el 2026!

Apuntan al culpable del frustrado fichaje de Salinas en Colo Colo
Colo Colo

Apuntan al culpable del frustrado fichaje de Salinas en Colo Colo

Los dos clubes que van detrás del fichaje de Manuel Rivera
Mercado de fichajes 2026

Los dos clubes que van detrás del fichaje de Manuel Rivera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo