Barcelona de Ecuador ya comienza a mover las piezas de cara a la temporada 2026. Según el periodista de DirecTV, Daniel Navas, uno de los nombres que ya apareció en la carpeta es del delantero Nicolás Johansen de Coquimbo Unido.

El futbolista aparece como una de las alternativas que evalúa la mesa deportiva. El club busca mayor peso en ataque y variantes que le permitan competir tanto a nivel local como internacional.

Si bien por ahora no existen negociaciones formales, el delantero de Coquimbo genera interés por sus características ofensivas. Johansen viene de jugar 38 partidos con el equipo campeón y logró convertir 10 goles entre Copa Chile y Liga de Primera.

Coquimbo Unido vive un verdadero proceso de reconstrucción, luego de una salida masiva de piezas clave del plantel. Las partidas de Bruno Cabrera, Matías Palavecino, Cecilio Waterman y Cristián Zavala, además se sumó también la salida del director técnico, Esteban González lo que terminó por desarmar por completo al equipo.

Nicolás Johansen podría salir de Coquimbo Unido

El reemplazo de Octavio Rivero

La salida de Octavio Rivero de Barcelona SC a Universidad de Chile, obligó al club a salir al mercado en busca de un nuevo referente ofensivo. Nicolás Johansen al parecer cumpliría las funciones que el equipo necesita.

Por ahora, el atacantees solo una de las opciones que se analizan en la interna del club. Sin embargo, su nombre ya está instalado como posible reemplazo del flamante nuevo artillero de la U.

Desde el entorno del club entienden que el armado del plantel 2026 será estratégico, apuntando a jugadores que puedan rendir de inmediato y elevar el nivel competitivo de un equipo que aspira a pelear todos los frentes.

