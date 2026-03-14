Duros días para la Universidad de Chile. Sin técnico y con la urgencia de salir de los últimos puestos de la Liga de Primera, el cuadro azul empieza la reconquista de terreno. Para eso, tiene que lograr un resultado favorable ante Coquimbo Unido, de visita.

Si bien la búsqueda de DT parece asomar como el problema insigne del Bulla, lo cierto es que no es lo único que aqueja al elenco del Romántico Viajero. La Universidad de Chile es un verdadero hospital.

Son cinco los jugadores que no podrán sumar minutos ante el Pirata. Hay un sexto, eso sí, que va a la banca y que puede ser opción en caso de que Jhon Valladares haga magia ante el Pirata.

ver también MINUTO A MINUTO: sigue EN VIVO el duelo entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile

Las lesiones de la Universidad de Chile

Son dos los casos más complejos en la Universidad de Chile. Octavio Rivero tiene una sinovitis y tendrá que pasar por el quirófano, lo que lo puede tener hasta cuatro meses fuera de las canchas.

Mejor, pero igual con un mediano plazo por delante, está Charles Aránguiz. El emblema de la U no podrá estar por lo menos un mes, tras sufrir un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho en el duelo ante la U de Conce.

Los otros que no sumarán minutos hoy son Bianneider Tamayo (desgarro en el psoas y tiene tres semanas de recuperación), Lucas Assadi (tres semanas, mínimo, por esguince de tobillo) y Matías Zaldivia (dos semanas por un desgarro).

Publicidad

Publicidad

Charles Aránguiz salió lesionado ante la U de Conce | Photosport

En resumen…

Octavio Rivero será operado por una sinovitis y será baja hasta cuatro meses.

Charles Aránguiz sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por un mes.

Publicidad

Publicidad

Los jugadores Tamayo, Assadi y Zaldivia completan la lista de cinco bajas por lesión.