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Liga de Primera 2026

Universidad de Chile recuerda que es un grande y vence a Coquimbo Unido

El cuadro laico consiguió un triunfo muy importante con John Valladares en la banca, como interino. Por fin consiguió otra victoria.

Por Jose Arias

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La U lo ganó con lo justo.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTLa U lo ganó con lo justo.

¿Era cama? Universidad de Chile visitó la difícil cancha del Sánchez Rumoroso, donde hace de local Coquimbo Unido. Y se llevó los tres puntos, jugando bien sobre el final, sin necesidad de las estrategias de Francisco Meneghini.

La victoria no hay que agrandarla tanto, eso sí. En los primeros minutos, la U se vio bastante lenta y poco pulcra en su salida, pese a que no reventaba la pelota. De hecho, bien le pudo costar caro en un par de ocasiones.

Pero, la juventud fue el divino tesoro de la Universidad de Chile. No tan sólo Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero jugaron un buen encuentro en Coquimbo. También, venidos desde la banca, Agustín Arce y John Cortés pusieron su cuota de buen fútbol.

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Acciones de Coquimbo vs U de Chile

Es un acierto del DT interino, Valladares, el haber apostado por la juventud. No tanto a nivel de los titulares, aunque estuvo incluido Ignacio Vásquez, sino que en los cambios hechos en el complemento.

El partido empezó con varias imprecisiones de Nicolás Ramírez, que bien pudieron costarle caro a la U en los primeros minutos. Poco a poco, el toque de salida de los defensas azules se fue haciendo más pulcro, aunque se notó de sobremanera la ausencia de Matías Zaldivia.

Sin sacarse ventaja en la primera parte, y siendo Coquimbo Unido el que se creó las más importantes, ambos equipos llegaron al complemento, donde las acciones de peligro se hicieron más numerosas.

Finalmente, el gol de la Universidad de Chile vino de una jugada en la que tres jóvenes jugadores se juntaron. Marcelo Morales y Agustín Arce se juntaron por el lado izquierdo para que este último la mandara al área. Allí, Maximiliano Guerrero la empalmó de primera y puso el único tanto del encuentro (76′). Tres puntos de oro para el Bulla.

Con este resultado, la Universidad de Chile se encarama un poco más en la tabla, saliendo de los últimos puestos. La salida de Paqui Meneghini consiguió lo que éste mismo dijo, descomprimir al equipo.

Edu Vargas estuvo en un buen nivel | Photosport

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¡Terminó!

Universidad de Chile venció por la mínima a Coquimbo Unido en la Cuarta Región.

Aún queda...

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83': Se salva la U

Castellón interrumpe una jugada de gol en el ataque coquimbano. Chandía se la dejaba servida a Zavala. Muy bien el arquero azul.

80': Lo que se pierde Coquimbo

Rivero quedó solo frente al arco, pero pifió.

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76': GOOOOOL de la U

Se juntan los más chicos: Arce, Morales y Guerrero. El Maxi la define y manda al fondo de las redes.

69': Cambio en Coquimbo

Entra Lucas Pratto por Vadalá.

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65': Coquimbo tuvo una clara

Chandía quedó con todo el espacio de remate ante el arco defendido por Castellón, pero la mandó por encima de la portería.

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64': Dos juveniles a la cancha

Cortés y Arce remplazan a Altamirano y Vásquez en la U de Chile.

57': ¡Qué cerca la U!

Cabezazo de Romero que es repelido por el Mono Sánchez. Después, Camargo la despeja en el área chica.

56': Dos jugadores caídos

El arco estaba sin su guardavallas, porque Mono Sánchez se tiró al ver que había dejado desprotegida su portería. Al mismo tiempo, Nacho Vásquez también quedó tirado.

Sigue el cero a cero...

Poco y nada se mueve el partido. ¿Y las cuotas de JugaBet? Así están en estos momentos:

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¡Empieza el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda mitad entre el local, Coquimbo Unido, y la Universidad de Chile. Por el momento, está cero a cero.

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Si este no es el momento ideal, no sabemos cuándo será...

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Fin del primer tiempo

Coquimbo y la U siguen en cero al final del primer tiempo.

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45+2': En el piso

Golpe de cabeza entre Camargo y Hormazábal.

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¿Qué esperas?

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31': ¡Travesaño de la U!

Tiro libre ejecutado por Marcelo Morales que pega en el travesaño. Tremendo tiro.

No cambia el resultado y...

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26': Travesaño para Coquimbo

Coquimbo se junta colectivamente y Salinas termina estrellando el balón en el travesaño del arco defendido por Castellón. El portero alcanzó a desviar.

Recuerda...

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10': llegada profunda de Coquimbo

Azócar queda mano a mano con la defensa azul, pero se demora mucho en tomar una decisión y la pelota se va al fondo.

Todavía todo muy incierto...

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Golpe de cabeza

El zaguero Fernández de Coquimbo Unido queda en el suelo tras un choque de cabeza.

¡Empezó el partido!

Ya se juega en el Sánchez Rumoroso el duelo entre Coquimbo Unido y la Universidad de Chile.

Los árbitros del partido

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Así se ve el Sánchez Rumoroso

¡Equipos a la cancha!

Palabras previas del DT interino de la U

¿Cómo vio a los jugadores?
"Tienen hambre y ambición de defender a un equipo como la U".

¿Cómo enfrentará este partido ante Coquimbo?
"El fútbol es incierto es un deporte caótico. Nuestra idea es darle alternativas y respuestas a problemas que pueda haber dentro de la cancha. la U por historia busca ser protagonista, somos un equipo grande hay que defender eso".

¡Es momento!

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Un DT que bajan

Según constató el periodista Coke Hevia, la Universidad de Chile tenía en carpeta a Esteban Chino González, DT campeón con Coquimbo Unido en la pasada Liga de Primera. Sin embargo, la alta cifra que significa sacarlo de México (dirige al Querétaro) sería el motivo para que el propio Hevia lo haya descartado.

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La formación del campeón

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Los XI de la U de Chile

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Momentos disímiles

Mientras la Universidad de Chile se encuentra en puestos de abajo de la tabla de posiciones, Coquimbo Unido ha ganado tres y perdido tres de sus encuentros, ubicándose en el sexto lugar de la clasificación.

Buscando técnico: ¿Tigre para el León?

Si bien el que sonó con más fuerza como remplazante de Francisco Meneghini en la banca de la Universidad de Chile fue Jorge Fossati, lo cierto es que también tomó vuelo el ex DT de la Selección Chilena, Ricardo Gareca.

Sin embargo, la U lo descartó de plano, tal como comentó la periodista María José Orellana. "Lo de Gareca fue acercado a la U pero no está dentro del interés de la dirigencia avanzar, por lo que no se han contactado ni con él ni con su representante", enfatizó.

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Los lesionados azules

Son cinco los lesionados de la Universidad de Chile que no podrán estar ante Coquimbo Unido:

  • Charles Aránguiz (un mes de recuperación)
  • Lucas Assadi (dos a tres semanas de recuperación)
  • Bianneider Tamayo (tres semanas de recuperación)
  • Matías Zaldivia (dos semanas de recuperación)
  • Octavio Rivero (hasta cuatro meses fuera)

Prepárate para ganar

La U no es favorita en las apuestas. En JugaBet puedes chequear esto y, por qué no, ver si te atreves a dar un resultado para el partido entre Coquimbo y los Azules. Por el momento, estas son las cuotas de cada resultado:

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¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de Coquimbo y la U?

Universidad de Chile y. Coquimbo Unido juegan este sábado 14 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la séptima fecha de la Liga de Primera 2026.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT Sports Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT Sports en HBO Max, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso gratuito si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Bienvenid@s Redgoler@s

1, 2, 3, probando...
Un partido importantísimo para la Universidad de Chile esta tarde. El cuadro laico visita al actual campeón, Coquimbo Unido, con la urgencia de puntos. Sin DT y con varios lesionados, el cuadro del Romántico Viajero tendrá a Jhon Valladares como su técnico interino.

Puedes seguir el minuto a minuto de la previa y del propio partido, aquí, con nosotros. RedGol te acerca la información más importante, para que no te quedes sin saber los pormenores del encuentro.

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