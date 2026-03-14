¿Era cama? Universidad de Chile visitó la difícil cancha del Sánchez Rumoroso, donde hace de local Coquimbo Unido. Y se llevó los tres puntos, jugando bien sobre el final, sin necesidad de las estrategias de Francisco Meneghini.

La victoria no hay que agrandarla tanto, eso sí. En los primeros minutos, la U se vio bastante lenta y poco pulcra en su salida, pese a que no reventaba la pelota. De hecho, bien le pudo costar caro en un par de ocasiones.

Pero, la juventud fue el divino tesoro de la Universidad de Chile. No tan sólo Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero jugaron un buen encuentro en Coquimbo. También, venidos desde la banca, Agustín Arce y John Cortés pusieron su cuota de buen fútbol.

ver también Esta es la lista de lesionados en la U de Chile que no podrá estar ante Coquimbo Unido

Acciones de Coquimbo vs U de Chile

Es un acierto del DT interino, Valladares, el haber apostado por la juventud. No tanto a nivel de los titulares, aunque estuvo incluido Ignacio Vásquez, sino que en los cambios hechos en el complemento.

El partido empezó con varias imprecisiones de Nicolás Ramírez, que bien pudieron costarle caro a la U en los primeros minutos. Poco a poco, el toque de salida de los defensas azules se fue haciendo más pulcro, aunque se notó de sobremanera la ausencia de Matías Zaldivia.

Sin sacarse ventaja en la primera parte, y siendo Coquimbo Unido el que se creó las más importantes, ambos equipos llegaron al complemento, donde las acciones de peligro se hicieron más numerosas.

Finalmente, el gol de la Universidad de Chile vino de una jugada en la que tres jóvenes jugadores se juntaron. Marcelo Morales y Agustín Arce se juntaron por el lado izquierdo para que este último la mandara al área. Allí, Maximiliano Guerrero la empalmó de primera y puso el único tanto del encuentro (76′). Tres puntos de oro para el Bulla.

Con este resultado, la Universidad de Chile se encarama un poco más en la tabla, saliendo de los últimos puestos. La salida de Paqui Meneghini consiguió lo que éste mismo dijo, descomprimir al equipo.

Edu Vargas estuvo en un buen nivel | Photosport

Así se vivió en vivo:

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?