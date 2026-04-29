Una Liga de Primera 2026 muy apretada, estamos presenciando. No hay un líder escapado arriba y una jornada mala puede hacer caer a un equipo desde lugares altos a medianía de tabla.

Este es un torneo especial, sin lugar a dudas. No hay un equipo que sea muy superior al resto, aunque Colo Colo y Deportes Limache parecen encaminados a ser los dos elencos que luchen por la cima. Al menos, hasta invierno.

Es que quedan cuatro fechas para que el fútbol chileno pase por un receso invernal, debido al Mundial de Norteamérica. En ellas, se determinará al campeón de invierno.

ver también La intervención en la Junta de Blanco y Negro que sacó aplausos de pie: “Muchos Vidal y muchos Valdivia”

Fixture de Colo Colo y de Deportes Limache

Un factor común tiene la calendarización de la primera rueda restante de la Liga de Primera para Colo Colo y Deportes Limache. Nos referimos a Universidad Católica, elenco que ambos enfrentarán en los partidos antes del Mundial.

El resto del fixture parece más o menos parejo para ambos. Se repite La Serena. También, si consideramos el partido pendiente de Colo Colo, Coquimbo Unido. El actual campeón también decidirá mucho sobre el futuro líder.

Pelea por ser el campeón de invierno: ¿Cuál es el fixture de Colo Colo y Deportes Limache?

Fecha 9 (pendiente):

Colo Colo vs Coquimbo Unido (3 de mayo, 17.30 horas)

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Fecha 12:

Deportes Limache vs Universidad Católica (16 de mayo, 20.00 horas)

Colo Colo vs Ñublense (17 de mayo, 17.30 horas)

Fecha 13:

Deportes La Serena vs Deportes Limache (24 de mayo, 15.00 horas)

Universidad Católica vs Colo Colo (24 de mayo, 18.00 horas)

Fecha 14:

Deportes La Serena vs Colo Colo (30 de mayo, 15.00 horas)

Deportes Limache vs Coquimbo (31 de mayo, 12.30 horas)

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Fecha 15:

Colo Colo vs Cobresal (13 de junio, 17.30 horas)

Deportes Concepción vs Deportes Limache (14 de junio, 12.30 horas)

¿Cómo está actualmente la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?