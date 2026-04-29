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Colo Colo

La intervención en la Junta de Blanco y Negro que sacó aplausos de pie: “Muchos Vidal y muchos Valdivia”

Aníbal Mosa se instala como el gran jefe superior de Blanco y Negro. El presidente de la concesionaria tiene, prácticamente, un monopolio.

Por Jose Arias

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El presidente de Blanco y Negro se hace fuerte al mando de la concesionaria.
© PhotosportEl presidente de Blanco y Negro se hace fuerte al mando de la concesionaria.

Movimientos en las grandes cúpulas. Si ayer fue Azul Azul, concesionaria de la Universidad de Chile, la que definió su directorio, este miércoles hubo noticias en Blanco y Negro.

Finalmente, Aníbal Mosa se anotó un triunfo en Blanco y Negro. Esto, debido a que el directorio que salió de la Junta de Accionistas es completamente afín a su figura. Ahora manejará los hilos de Colo Colo.

De esta forma, el directorio, presidido por Aníbal Mosa, quedará conformado con Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paloma Norambuena y Paul Fontaine. Los dos puestos restantes serán para el CSyD, Edison Marchant y Edmundo Valladares.

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Intervención que sacó aplausos

La idea de una junta es que todos tengan tiempo de decir lo que piensan respecto a la gestión. Eso también pasó en Blanco y Negro, donde Teresa González, una de las accionistas minoritarias, tomó la palabra.

“¿Es necesario insistir en jugadores que no dan el ancho en Colo Colo? ¿Es necesario pagar por ellos sueldos millonarios? Yo preferiría, tal vez, un año no salir campeón, pero sacando gente de la cantera“, empezó.

Yo quiero muchos Vidal, muchos Valdivia, muchos Claudio Bravo. Y quizás podríamos darnos uno o dos años. Se debería hacer un trabajo serio y responsable, porque siento que falta mucho. Le deberían dar mucho tiraje a la cantera. Aprovechemos lo que tenemos”, cerró, en medio de aplausos, la interviniente, ante la mirada respetuosa de Aníbal Mosa.

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En resumen…

  • Aníbal Mosa preside el nuevo directorio de Blanco y Negro tras la Junta de Accionistas.
  • El directorio incluye a Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro y otros cinco integrantes.
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  • La accionista Teresa González solicitó priorizar la cantera sobre fichajes con sueldos millonarios.
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