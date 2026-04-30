Paloma Norambuena es una de las novedades en el nuevo directorio de Blanco y Negro, definido este miércoles 29 de abril en la Junta de Accionistas y liderado, nuevamente, por Aníbal Mosa.

Desde 2022 que no había presencia femenina en la mesa directiva de Colo Colo. Por eso, en conferencia de prensa, Mosa valoró la llegada de la abogada, quien tiene bastante experiencia en el Estadio Monumental.

“Estamos contentos de que Paloma esté acá. Es muy importante tener la mirada de las mujeres dentro del directorio. Tenemos una muy, muy buena opinión de Paloma. Estuvo con nosotros tiempo atrás, conoce cómo funciona el directorio, así que su mirada es muy importante“, dijo.

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Paloma Norambuena llega al directorio de Blanco y Negro: su trayectoria y vínculo con Colo Colo

Paloma Norambuena es abogada titulada de la Universidad de Chile, con amplia trayectoria. Trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue abogada asesora del Departamento Jurídico de Santiago 2023 y actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Prevención del Delito, según información disponible en su perfil de LinkedIn.

Ya fue directora de Blanco y Negro entre 2017-2018, ocupando uno de los cupos del Club Social y Deportivo Colo Colo, algo que ella misma destacó en su presentación en el Monumental.

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“Participé la primera vez en el directorio en 2017. Era un directorio bastante fraccionado, costaba mucho tomar definiciones y valoro bastante que este directorio tenga un perfil más profesional, más técnico“, declaró.

“Es bien valorable que se puedan tomar determinaciones de forma más integrales, consistentes, que se mantengan en el tiempo, e incorporando también al Club Social y Deportivo“, destacó también Norambuena.

El nuevo directorio lo componen Norambuena, Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Paul Fontaine, Nicolás Monckeberg y Jaime Pizarro. De parte del CSD, se suman Edmundo Valladares y Edison Marchant.

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