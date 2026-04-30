Blanco y Negro sigue viviendo días intensos tras la Junta de Accionistas ordinaria realizada el pasado miércoles, instancia que trajo profundos cambios en el directorio que rige los destinos de Colo Colo, tras la sorpresiva salida del Bloque Vial.

En la reunión donde además se ratificó a Jaime Pizarro en un cargo ejecutivo, en el que estará a cargo de la dirección deportiva de todas las áreas del club, además se avanzó en la nueva estructura interna.

La nueva Comisión Fútbol de Blanco y Negro

Una de las estructuras que más interesa a los hinchas es la Comisión Fútbol, instancia donde históricamente han existido problemas al momento de cerrar refuerzos a inicios de temporada. De hecho, en su momento el fichaje de Arturo Vidal estuvo detenido por varios días debido a diferencias entre las partes.

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Ahora, tras la primera reunión del renovado directorio, se definió que esta comisión, encargada de las decisiones deportivas y futuros refuerzos , estará liderada por Aníbal Mosa y contará con la participación de Jaime Pizarro, Eduardo Loyola y Edison Marchant.

La Comisión Gestión también toma forma

En paralelo, se confirmó la Comisión Gestión, que será encabezada por Edmundo Valladares y tendrá como integrantes a Aziz Mosa, Paul Fontaine y Paloma Norambuena.

Ambas instancias serán fundamentales en la nueva hoja de ruta de Blanco y Negro, marcando el rumbo administrativo y deportivo del club.

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En resumen