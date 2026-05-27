El caliente final del clásico entre Colo Colo y U. Católica, que terminó con un triunfo para los albos en el Claro Arena, además contó con un fuerte cruce entre un miembro de Blanco y Negro y la hinchada local.

Un video captó a Eduardo Loyola, vicepresidente de la sociedad anónima, levantando el dedo del medio en respuesta a varios insultos de la fanaticada cruzada. Ahora, el dirigente pide disculpas.

Este miércoles en el Monumental, Loyola declaró que “Ustedes me conocen hace muchos años. Yo soy un hombre tranquilo, soy un hombre de paz, que siempre intenta buscar consenso y de muy bajo protagonismo. Yo no ando buscando estar en los medios”.

“Ese día, yo llegué al estadio muy resfriado, como le he contado a algunos de ustedes con los que conversé a la entrada. Durante todo el partido, no obstante que en la cancha había algunos incidentes, la relación con los hinchas de Católica fue extraordinaria”, partió relatando.

El gesto de Eduardo Loyola contra la hinchada de U. Católica en el clásico | Photosport

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“Me insultaron, me tiraron de todo” y “fui víctima”: El cruce entre Eduardo Loyola y los hinchas de U. Católica

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“Ellos metieron su gol, celebraron, nosotros metimos los nuestros, celebramos, y así transcurrió todo el partido. Al término del partido, bajamos al camarín y como no llegaban los jugadores, me llamó la atención y salí al extremo, al borde del túnel”, contó Eduardo Loyola.

“Vi con estupor que los incidentes seguían. En mi infinita bondad, porque la tengo, intenté, me di vuelta y miré a los hinchas de la Católica y les hice que se calmaran, en mala hora, porque gente aparentemente bien educada me insultó, me tiraron de todo, se acordaron de mi mamá infinitas veces”.

Fue en eso que “mi mano derecha se levantó y de mi mano derecha un dedo hizo un gesto que no me enorgullece, obviamente, porque mi deber como dirigente es conservar la calma. Pero la hinchada tiene que entender que la falta de respeto no la ocasioné yo”.

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“Yo fui víctima, no victimario. Me disculpo, doy explicaciones desde lo más profundo de mi alma a todos quienes se pudieran haber sentido ofendidos, pero yo creo que en el fútbol y particularmente con personas mayores como yo que ya debiéramos estar en los cuarteles de invierno y no obstante eso, estamos acompañando a nuestros clubes, debiera haber un poquitito más de respeto“, concluyó el director de Blanco y Negro.