Su vida ligada al rugby, el descubrimiento "de forma mágica del golf" y su lazo inquebrantable con el gurú Bonvallet. De todo eso y más habló este respetado periodista y conductor de televisión.

Fernando Paulsen tiene una pasión muy grande por Universidad Católica, donde forjó una amistad muy duradera con Eduardo Bonvallet. Su agenda está copada, de lunes a jueves tiene grabaciones en CNN Chile. Luego de eso, le dedica al menos dos días a su nueva pasión deportiva.

A los 42 años le puso punto final a su ciclo en el rugby, donde fue campeón nacional con los Cruzados e incluso llegó a ser seleccionado chileno. Pero encontró nuevamente el apetito con un palo de golf. “Es el deporte que me hizo seguir haciendo deporte tras cumplir 70 años”, le contó Paulsen a RedGol.

“Sigo jugando, juego bien. Gano campeonatos, doy la pelea. Nunca pensé que iba a encontrar un deporte que pudiera mantener las ganas, la práctica y el conocimiento. Todo eso, tal cual como uno lo hacía profesionalmente en términos deportivos cuando tenía menos edad y estaba en grandes equipos”, repasó este periodista, comentarista y conductor de televisión.

Fernando Paulsen le contestó un llamado a RedGol.

Evidentemente, su ligazón con el balón ovalado es perpetua. “El rugby fue el deporte que me formó. Pero el deporte que yo adoré fue el fútbol. Me encanta el rugby, es el único deporte del mundo donde tú corres para adelante haciendo exclusivamente pases para atrás. Es algo bien extraordinario, lo he dicho en charlas que me piden para hablar de distintas cosas”, aseguró Fernando Paulsen.

“A la persona de atrás de cada jugada en el rugby se llama el apoyo. Y yo pregunto si les pasa algo en el trabajo o la vida, ¿a quién miras para atrás para seguir con el movimiento? En el rugby tienes variantes muy entretenidas”, repasó Paulsen.

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Un equipo campeón de la UC con Fernando Paulsen en el plantel. (Captura Revista Estadio).

La selección chilena de rugby ha progresado últimamente…

Los Cóndores están fantástico. Tengo a mi yerno en Los Cóndores, juega en el mismo puesto que yo jugaba. Hay conversaciones. (Marcelo Torrealba). Sigo yendo al estadio a ver fútbol, sigo siendo hincha de la Católica. Eso no ha cambiado.

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El lazo de años de Fernando Paulsen con Bonvallet inició en Católica: “Una persona de ideas absolutas”

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Gracias a la vida de club deportivo que se daba en Universidad Católica, Fernando Paulsen se topó por primera vez con Eduardo Bonvallet, por aquellos años un mediocampista de los Cruzados. “Lo conocí cuando vendieron el estadio Independencia y la UC se va a Santa Rosa de las Condes”, recapituló.

Eso ocurrió en 1971. “En el rugby entrenábamos ahí. Y lo conocí porque todo terminaba en el casino, arriba, donde se unían todas las ramas: tenis, natación, algo extraordinario de club. Me hice muy amigo de Eduardo. Muy amigo. Y lo llevé a la radio Zero. Hizo un programa conmigo”, recordó Paulsen.

Lo recuerda con mucho cariño…

Tuvo este trágico desenlace. Era una persona de ideas muy absolutas. yo le decía que le pusiera un poco de matices a las cosas. Los seres humanos no somos blancos o negros, hay unos grises gigantescos. Pero él era rotundo y apasionado. Fue muy amigo mío, lo quise una barbaridad. Fue lamentable su temprana partida.

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¿Siente que le quedó algo pendiente?

Buscó seguir ligado al fútbol, Eduardo siempre quiso ser entrenador. Lo hizo, pero muy poco. Conversé con él y tenía una cierta sensación de que los jerarcas de los clubes imponían situaciones y visiones. Incluso nombres de jugadores que tenían que ir, sin necesariamente pasar por el entrenador. Eso le cargaba a Eduardo.

Paulsen piensa que el Mundial 2026 irá a Europa

Los recuerdos de Fernando Paulsen con el deporte son desde muy temprana edad. Es más, intentó a los 16 años jugar fútbol en Universidad Católica. Aunque por aquellos años, un encuentro fortuito derivó con un dato que llevó al periodista a Texas, Estados Unidos.

“Me encontré con un gran amigo rugbista. Estaba viviendo en Texas, Estados Unidos. Y me preguntó si seguía jugando fútbol en la liga. Me dijo que necesitaba un centrodelantero con beca completa para la universidad. Partí para allá, volví seis años después. Jugué en la universidad en Estados Unidos, llegamos a la semifinal nacional. Empecé a jugar mucho más fútbol que rugby”, repasó.

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Agregó que “cuando volví, eché tanto de menos Santa Rosa y los amigos del rugby, que fue a practicar un día que volví. Me retiré del rugby. Desde ahí, afortunadamente apareció de manera mágica el golf. Me volvió a generar el deseo y el ímpetu del deporte”.

¿Tiene algún ídolo en el fútbol?

Si tengo que mencionarlo en términos planetarios, te diría que me perdonen Maradona y Messi, pero Pelé es lo más extraordinario que hubo.

¿Y en Chile?

En Chile hubo muchos: me encantaba Tito Fouillioux con la Católica, me encantaban el Chamaco Valdés y Carlos Caszely. Entre ellos dos ganaron la Copa Libertadores el 73. Te tendré cosas porque mi papá fallecido no me lo perdonaría. Pero yo veía para callado y admiraba a Leonel Sánchez. Me hubiese pillado mi papá viendo a alguien de Universidad de Chile, me pegaba dos patadas y me rajaba al tiro.

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¿Tiene candidato para ganar el Mundial?

Hoy está competitiva la cosa. En otras épocas, esa misma pregunta desde los 60 para adelante. Y todo el tiempo hubiera dicho Brasil. Pero hoy no. Está mucho más competitivo, el equipo argentino sigue estando bien. Pero tengo la sensación, no sé por qué, de que la Copa del Mundo se va para Europa.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs Universidad Católica por la 6° fecha del Grupo D en la Libertadores?

Boca Juniors recibirá a Universidad Católica en el estadio La Bombonera este jueves 28 de mayo a contar de las 20:30 horas. El arbitraje correrá por cuenta del colombiano Wilmar Roldán.