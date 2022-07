El periodista y ex seleccionado de Rugby, Fernando Paulsen, analizó la histórica clasificación de Los Cóndores al Mundial de Francia, compartiendo todo su conocimiento y adelantando la dureza de los próximos rivales.

La selección chilena de rugby dio vuelta el repechaje de visita y con victoria frente a Estados Unidos consiguió una histórica clasificación a la Copa del Mundo de Francia 2023. Los Cóndores se meten en el Grupo D contra pesos pesados: Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex seleccionado nacional, otrora jugador de Universidad Católica y famoso periodista, Fernando Paulsen, analizó el logro del representativo criollo.

“El rugby chileno ha tenido un progreso extraordinario en las última dos décadas. Durante mucho tiempo era básicamente el equipo que peleaba el segundo o tercer puesto con Uruguay en el Sudamericano. No había chances de jugar con europeos, y Uruguay nos ganaba y algunas veces le ganábamos nosotros. Pero básicamente la distancia con los argentinos que ganaban todos los Sudamericanos era estratosférica”, dijo Paulsen.

El ex rugbista agregó que “es un deporte que exigía mucho pero que no se construía pensando en crecer. Eso cambió 25 años atrás y empezaron a llegar entrenadores extranjeros muy buenos. Y hubo un cambio generacional en la Federación, entró gente que había jugado hasta hace poco en los 70 y 80, tipos que venían con una mirada de encontrar nuevas metas, y se propusieron generar las condiciones para llegar a un Mundial. No pudo ser hasta ahora y estoy tremendamente admirado del esfuerzo que se ha generado por medio de varias generaciones para lograr esta clasificación”.

Respecto a los rivales que enfrentarán Los Cóndores, el periodista advierte que Chile la tendrá muy difícil, pero hay que ir paso a paso en una disciplina que logra su primera participación planetaria.

“Inglaterra y Argentina están en otro nivel, les puedes hacer pelea, pero las posibilidades de ganar son muy remotas. Ganarles sería equivalentes a salir terceros en un Mundial de fútbol. Tienes a Japón que tiene un muy buen equipo de Rugby, le ganaron a Sudáfrica en un Mundial. Lo más inesperado jamás, fue ese triunfo de Japón ante Sudáfrica en el Mundial, nadie lo podía creer. El otro es Samoa. Todos los polinésicos tienen muy buen rugby. Lo tiene Australia, Nueva Zelandia, Fiyi. Se han construido sobre la base de la extraordinaria envergadura y físico de los polinésicos. Por eso la Federación quiere incentivar el rugby en Rapa Nui”, sostuvo.

Y profundiza explicando que “el pack son los ocho jugadores que conforman como el scrum o pack, que son los que disputan la pelota con los rivales cuando se tira sobre la base de fuerza y estrategia, un grupo de ocho jugadores que se entrelazan. El pack de Samoa nos debe sacar 200 kilos de diferencia a Chile, lo que es una barbaridad. Es muy fuerte Samoa. Cuando vas por primera vez a un Mundial tienes que enfrentar como desafío jugar con equipos que están entre los mejores del mundo”.

La anécdota familiar de Paulsen y Los Cóndores

Tal como reveló Fernando Paulsen, el pololo de su hija Paula es Marcelo Torrealba, seleccionado nacional de Chile y ahora parte de la historia más dulce de Los Cóndores.

Pero la historia no se queda ahí y, por cosas del destino, Marcelo juega en la misma posición de la selección chilena que ocupaba años atrás su actual suegro. Yerno de tigre dirán algunos. Los Cóndores logran lo impensado y estarán en la Copa del Mundo de Rugby.