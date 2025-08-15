La continuidad de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 para el Team Chile bajó de intensidad. Es que luego del exitoso periplo del remo, sufrió una caída importante en el medallero, a tal punto que salió del podio donde estuvo en los primeros cinco días.

Como también era esperable, países de mejor desempeño e inversión en materia deportiva como Estados Unidos y Colombia superaron a nuestro país en cuanto a medallas de oro se refiere, aunque todavía ambos muy lejos de la supremacía de Brasil.

Sin embargo, todo lo anterior no significa que Chile siga cosechando éxitos en los Panamericanos Junior, de hecho en las últimas horas superó la friolera de las 30 preseas. Si bien no sumó oros, si logró podios que le permiten seguir en lo más alto del certamen.

ver también Juegos Panamericanos Juniors 2025: La app en donde podrás seguir todas las competencias

Chile suma nuevas medallas en Panamericanos Junior

La disciplina que tomó el lugar del remo, a su manera, fue el ciclismo en pista, que en estas jornadas sumó nada menos que tres preseas, y en dos de ellas tuvo como protagonista a Javiera Garrido, quien de forma individual conquistó un bronce en la categoría Ómnium.

Además, en compañía de Marlen Rojas sumaron una medalla de plata para Chile en “madison”. La restante presea que se logró en el velódromo de Asunción fue cortesía de Diego Rojas, quien acabó en el segundo puesto del Ómnium masculino.

Junto con el ciclismo, la natación le permitió a Chile superar la treintena de podios en estos Juegos Panamericanos Junior, tras acabar terceros en la posta 4×200 metros libre con Eduardo Cisternas, Mariano Lazzerini, Elías Ardiles y Edhy Vargas.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo vamos en el medallero?

Ad portas de cumplirse la primera semana de competencias en Paraguay, nuestro país se ubica en el cuarto puesto de la clasificación general con 13 medallas de oro, ocho de plata y 10 bronces. El podio lo componen Brasil (100 con 45 oros), Colombia (45 con 16 oros) y Estados Unidos (55 con 14 oros).

¿Cuándo finaliza este certamen?

Tanto la participación de Chile como los propios Juegos Panamericanos Junior culminarán el próximo sábado 23 de agosto, con la ceremonia de Clausura que se realizará en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción.