Team Chile presenta la nueva indumentaria que lucirá en los próximos Juegos Olímpicos

El deporte chileno vivirá una jornada especial este sábado 8 de noviembre. En el corazón del Parque Estadio Nacional, el Team Chile junto a Sparta presentarán oficialmente su nueva indumentaria que vestirán los seleccionados nacionales durante los próximos cuatro años. Hito que marcará su inicio en la participación en los Juegos Bolivarianos 2025 y culminará con el fin del ciclo olímpico en Los Ángeles 2028.

La actividad, organizada por el Instituto Nacional del Deporte, se enmarca en la “Apertura Ciudadana del Parque Estadio Nacional”, y reunirá a deportistas de distintas disciplinas en un desfile que reflejará el orgullo y la energía del deporte chileno.

Entre ellos destacan el luchador grecorromano Yasmani Acosta y la esgrimista Arantza Inostroza, quienes estrenarán las prendas diseñadas especialmente para representar a Chile en sus próximas competencias internacionales.

Se mantienen los colores de Chile en la indumentaria

El lanzamiento también simboliza un nuevo paso en la relación entre Sparta y el Team Chile, alianza que se ha mantenido por más de una década y que fue recientemente renovada por otros cuatro años. Visualmente, la indumentaria destaca por su paleta vibrante que combina el clásico blanco, rojo y azul con un moderno acento en color rosado.

El Team Chile será vestido por Sparta

“En esta nueva colección Team Chile x Sparta mantuvimos los colores del tricolor chileno, reinterpretados con un toque vintage y moderno, e incorporamos el rosado como símbolo de renovación. Cada prenda fue pensada para ser funcional, cómoda y con estilo, pero también para transmitir fuerza, identidad y emoción”, comenta Pablo San Martín, Gerente General del retail deportivo.

Desde el punto de vista técnico, la colección destaca por elevar los estándares de rendimiento y comodidad. Cada prenda fue confeccionada con telas más ligeras, respirables y de secado rápido –dry fit–, junto con cortes ergonómicos que permiten mayor libertad de movimiento. Todo ello con énfasis en que los deportistas se sientan libres, cómodos y seguros al competir o entrenar.

“Estamos muy agradecidos del apoyo que Sparta ha dado a los deportistas del Team Chile durante tantos años. Es un orgullo para todos contar con un uniforme tan especial, y estamos seguros de que será testigo de grandes logros durante las próximas competencias”, aseguró Miguel Ángel Mujica, Presidente del Comité Olímpico de Chile.

Más allá de la tecnología e innovación, Team Chile y Sparta inauguran un diseño que busca transmitir orgullo, energía y sentido de pertenencia, combinando elementos clásicos con una estética moderna que evoque los valores del deporte chileno.

