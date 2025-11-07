Un complejo momento está viviendo el exjugador de la NBA, Delonte West, luego de ser encontrado inconsciente en las calles de Los Ángeles y posteriormente detenido por la policía.

Según revela TMZ, el exjugador de baloncesto tuvo su último encontrón con la ley después de que el Departamento de Policía del Condado de Fairfax recibiera una llamada sobre un hombre inconsciente. El medio afirma que los agentes, al llegar a la intersección encontraron a West en estado de ebriedad en el suelo.

La policía ofreció llevarlo a un hospital, pero el exjugador de los Cleveland se negó y fue arrestado. Acorde a los últimos informes el basquetbolista ya fue puesto en libertad, pero aún no se conoce si enfrentará cargos.

El drama de Delonte West

El jugador, que militó por 8 años en la mejor liga de baloncesto del mundo y jugó en clubes como Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y Dallas Mavericks, ha pasado unos duros últimos años a pesar de su exitosa carrera en la cancha.

El exjugador pasa por complejos momentos y fue detenido por la policía/Getty Images)

El jugador vivió lesiones recurrentes, problemas de disciplina y un diagnóstico de trastorno bipolar, lo que complicó su continuidad en la liga. A esto se suma sus problemas financieros, donde el jugador fue visto trabajando en una tienda de retail durante el lockout de la NBA el 2011.

Tras dejar la NBA, jugó en ligas internacionales, pero no pudo recuperar el nivel que lo había llevado a la élite.

El 2020 el jugador hizo noticia al revelarse que vivía en la calle, luego de que fue sorprendido pidiendo dinero usando una bata de hospital. Ante esto, el dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, ofreció ayudarlo llevándolo a rehabilitación y ofreciéndole trabajo.

Sin embargo, aunque este gesto generó esperanzas de un nuevo comienzo, el jugador no logró recuperarse y en 2024, volvió a ser detenido en Virginia, esta vez por violar su libertad condicional y resistirse a la autoridad.

