Prime Video continúa expandiéndose y ahora impacta al dar el gran salto al mundo de las transmisiones deportivas al incorporar la NBA a su plataforma a partir de la temporada 2025-2026. Ante esto, el primer partido ya tiene fecha confirmada y este es el horario en que se estrenará en la plataforma.

Conocido por su extenso catálogo de series, películas y documentales, el gigante del streaming se suma a un nuevo fuerte en Latinoamérica al sumar a la liga más importante de basquetbol.

Con tecnología de punta para mejorar la experiencia del espectador, el estreno promete conquistar a los suscriptores quienes podrán seguir de cerca a Luka Dončić, LeBron James y Nikola Jokić, entre otros, en lo que será la nueva temporada de la liga.

¿Cuándo y a qué hora juegan New York Knicks vs. Boston Celtics?

NBA en Prime Video comienza el viernes 24 de octubre con una doble jornada que tendrá las esperadas revanchas de playoffs entre: Boston Celtics vs. New York Knicks a las 20:30 horas y Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers a las 23:00 horas.

(Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Este es el calendario de la NBA en Prime Video

Temporada Regular

Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers (5 de diciembre)

vs. (5 de diciembre) Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder (5 de diciembre)

vs. (5 de diciembre) Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves (19 de diciembre y 29 de enero)

vs. (19 de diciembre y 29 de enero) Revancha de las Finales de la NBA: Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers (23 de enero)

