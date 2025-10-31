La zona baja de la Liga de Primera empieza a tomar forma definitiva. Esto, tras la caída de Iquique ante Deportes La Serena, en un partido que tuvo golazos de gran calidad y emoción hasta el final.

Jeisson Vargas y Edson Puch fueron los principales protagonistas del partidazo que se vivió en el Norte. De hecho, el ídolo de los Dragones Celestes se sigue echando el equipo al hombro y él, individualmente, no merece el descenso. Aunque, cada vez está más cerca de ser una realidad.

El triunfo de los papayeros los deja bien aspectados para la recta final del torneo. Sobre todo, sabiendo que ya suman siete puntos de diferencia con Unión Española, por el momento el otro descendido. Eso sí, cuentan con un partido de más.

ver también Jeisson Vargas deja a todo Deportes Iquique con terror en pleno Halloween: La Serena se despega del fondo

Otro capítulo más de la Chilean Premier League

Hay cosas que pasan insólitamente en el torneo nacional. Una de ellas ocurrió en el partido entre Deportes Iquique y La Serena. Es que, cinco minutos después del descuento de Edson Puch, el VAR simplemente dejó de funcionar.

Cristian Galaz, árbitro del encuentro, decidió revisar una jugada a los 80′ y el VAR no respondió. Simplemente, se cayó y, ante la demora, el juez simplemente decidió seguir el juego.

Finalmente, a los 89′ se le avisó que la tecnología había vuelto, por lo que el árbitro le avisó a los capitanes y todo volvió a la normalidad. O algo así, porque diez minutos del duelo estuvieron fuera del panóptico del VAR.

Publicidad

Publicidad

El golazo de Jeisson Vargas hace que uno se olvide de todo lo malo | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?