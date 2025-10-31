Octubre se está transformando en una pesadilla para Santiago Morning. El cuadro microbusero recibió una dura noticia el martes, tras ser sancionados por el Tribunal de Disciplina, debido a la inclusión de Esteban Paredes en la banca, sin las credenciales necesarias para estar allí.

Esta resolución deja en el suelo a la escuadra microbusera, que suma una nueva resta de puntos en la tabla de la Primera B. El descenso era la realidad más inmediata a imaginar, ya que el total de unidades restadas serían 6, dejando a la Micro con sólo 20.

Sin embargo, había chances de que las cosas mejoraran. Santiago Morning tenía derecho a réplica y, por eso, realizó una apelación a la decisión tomada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

Mala jugada

Pero, la jugada salió mal. El TAS sacó su resolución este viernes y determinó que no le daba la razón al Morning. Desde el organismo decidieron “rechazar íntegramente la apelación” y confirmar la previa sanción.

¡Y no sólo eso! Además, ahora Santiago Morning tendrá que “pagar la totalidad de los costes de los procedimientos” y “abonar a la ANFP” más de dos millones de pesos “en contribución a los costos de sus honorarios legales y otros gastos incurridos”.

Vaya cachetada para los microbuseros, que no solamente vieron confirmada la resta de puntos, sino que tuvieron que desembolsar aún más dinero. Con esta confirmación, Santiago Morning viene de descender a la Segunda División Profesional.

¿Cómo va la tabla de la Primera B?

