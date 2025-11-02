Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Universidad de Chile vs. Huachipato en Liga de Primera

Azules y Acereros se enfrentan por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
U. de Chile enfrentará la Fecha 26 del Campeonato Nacional.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTU. de Chile enfrentará la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile visitará a Huachipato por la fecha 26 del Campeonato Nacional, buscando recuperarse rápidamente tras la dura eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules marchan quintos con 42 puntos y si logran ganar, podrían acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, con un partido pendiente frente a Everton que podría ser clave. Por su parte, Huachipato acumula 32 puntos y está casi sin opciones de clasificar a torneos internacionales.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile vs. Huachipato y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Huachipato juegan este domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Huachipato, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

ver también

Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
U. de Chile pierde a uno de sus titulares contra Huachipato
U de Chile

U. de Chile pierde a uno de sus titulares contra Huachipato

¿Sin descanso? La dura decisión de Álvarez con la U tras Lanús
U de Chile

¿Sin descanso? La dura decisión de Álvarez con la U tras Lanús

Revelan trama de millonario negocio en Argentina que... ¡salpica a Huachipato!
Internacional

Revelan trama de millonario negocio en Argentina que... ¡salpica a Huachipato!

Resultados Loto domingo 2 de noviembre: Números ganadores sorteo 5342
Tendencias

Resultados Loto domingo 2 de noviembre: Números ganadores sorteo 5342

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo