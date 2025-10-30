Este viernes comienza la Fecha 26 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Audax Italiano vs. Cobresal, con los Itálicos en el cuarto lugar de la tabla y los Mineros en el noveno puesto del Campeonato Nacional.

Entre los duelos que destacan está Colo Colo vs. Ñublense, donde los albos que buscarán sumar para escalar en la competencia. Por otra parte, podremos ver el esperado duelo de Coquimbo, enfrentando a Unión La Calera, con el cuadro pirata a una victoria de ser campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Audax Italiano vs. Cobresal – 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO .

Deportes Iquique vs. Deportes La Serena – 17:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Ñublense vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT Sports Premium, HBO MAX.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Huachipato vs. Universidad de Chile – 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX.

– 12:30 horas, en el Estadio Huachipato – TNT Sports Premium y HBO MAX. Universidad Católica vs. O’Higgins – 17:30 horas, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX.

– 17:30 horas, en el Estadio Claro Arena – TNT Sports Premium y HBO MAX. Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 18:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.

– 18:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX. Everton vs. Unión Española – 20:30 horas, en el Estadio Sausalito – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

Palestino vs. Deportes Limache – 19:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna – TNT Sports Premium y HBO MAX.

