¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Ñublense por la Liga de Primera 2025

Colo Colo se enfrentará a Ñublense en la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo vs Ñublense, Liga de Primera 2025.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo vs Ñublense, Liga de Primera 2025.

Colo Colo dejó escapar una victoria que parecía asegurada y terminó empatando 2-2 con Deportes Limache en el Estadio Nacional, por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Resultado que apenas le permite sumar un punto en la lucha para tener opciones en torneos internacionales.

Con esta igualdad, el Cacique se mantiene en la octava posición con 35 puntos, a seis de Cobresal, que ocupa el último puesto clasificatorio a la Copa Sudamericana, y a nueve de O’Higgins, que posee el cupo de repechaje a la Copa Libertadores.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Ñublense? Transmisión confirmada

Colo Colo vs. Ñublense juegan este sábado 1 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, por la Fecha 26 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

