Poco a poco, Chile ha ido modernizando sus estadios, tanto privados, como el Claro Arena de la Universidad Católica, como estatales, impulsados por la organización del Mundial Sub 20 de la FIFA.

Sin embargo, en paralelo, otros recintos del país también han experimentado notables mejoras en su infraestructura en los últimos meses. Uno de ellos es el Bicentenario La Granja de Curicó, un estadio que guarda una historia de perseverancia.

Su renovación comenzó en 2010, sin embargo, la obra quedó inconclusa durante años, dejando al recinto “a medias”. Eso por suerte para los fanáticos actuales cambió recientemente, ya que, desde noviembre de 2024, La Granja volvió a cerrar sus puertas, esta vez para culminar su transformación definitiva.

Hoy, el coloso curicano renace con una imagen moderna y totalmente renovada, listo para recibir nuevamente al fútbol profesional chileno.

La renovada imagen del Estadio La Granja de Curicó:

Meses atrás se había dado muestras de un importante avance en la construcción del recinto, sin embargo, ahora fue la cuenta de TikTok, @Curicosas, quien a través de un vídeo que muestra imágenes reales del recinto tomadas por un dron -junto a otras tipo ‘render’- donde se da a conocer la nueva cara del coloso curicano.

En estas imágenes el reducto deportivo se ve completamente terminado, al menos en detalles “macro”, unificando así tanto la parte del estadio, cuyas obras fueron iniciadas en 2010, con las entregadas el 2016 (la Tribuna Andes Mario Muñoz) y las de este 2025. Revisa, el vídeo a continuación.

El vídeo que también fue compartido en la cuenta de Instagram del sitio antes mencionado, cuenta con un centenar de comentarios de hinchas de Curicó y vecinos de la comuna que aplauden el nuevo reducto; “Espectacular” y “estamos pa’ jugar la Champions” fueron algunos de los comentarios que contiene la publicación original.