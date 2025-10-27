Tras un semestre para el olvido en Colo Colo, Brayan Cortés, finalmente, fue cedido a Peñarol de Uruguay y rápidamente se apoderó del arco del “Manya”, disputando un total de 15 partidos hasta el momento y siendo una gran figura en varios de ellos. Todo marchaba relativamente bien para el portero de La Roja hasta el último encuentro frente a Cerro.

Así es, porque el pasado sábado 25 de octubre por la fecha 13 de la liga de Uruguay, el equipo de los Carboneros cayó de manera inapelable ante los Albicelestes por 2-0. Marcador que estuvo marcado por los errores del portero chileno, quien fue duramente criticado por la prensa y las redes sociales al tener responsabilidad en las dos conquistas del rival.

Hasta el momento poco se conocía de la opinión de Diego Aguirre, DT de Peñarol, sobre la actuación del “Indio”, debido a que por un tema de seguridad, la Policía sacó al plantel lo más rápido posible del Estadio Luis Tróccoli y sin posibilidades de participar en la tradicional rueda de prensa postpartido.

Diego Aguirre blinda a Brayan Cortés tras los errores ante Cerro

Finalmente, un día después de la derrota, el DT que suena como opción en Boca Juniors de Argentina se dio el tiempo de hablar en la concentración de Peñarol y tocó todos los temas.

En primer lugar, apaciguó las críticas recibidas por el equipo tras la derrota, indicando que: “La tomamos como una mala tarde que rápidamente tenemos que dejar atrás. Aprender de las adversidades y construir. El objetivo que es ganar el Clausura depende plenamente de nosotros y en eso nos tenemos que enfocar”, comenzó diciendo el charrúa, según reporta el medio el observador.

Posteriormente, volvió a defender al equipo, agregando que: “Podríamos buscar culpas o hablar más en profundidad, pero acá estamos juntos, fuertes como grupo, sabiendo que hay que ir por el objetivo final”.

Tras ello, el DT defendió a algunos de los jugadores más cuestionados del plantel, como el ex Universidad de Chile, Leonardo Fernández, y el arquero nacional. Sobre el portero chileno que está a préstamo desde Colo Colo, señaló con contundencia: “Ayer fue un partido donde todos estuvimos al debe y no hay nadie que se salve. Cuando ganamos nos apoyamos en eso. Nos tocó perder y hay que asumir que no estuvimos bien. Ninguno estuvo en el rendimiento que puede. A recuperarnos de inmediato es la mejor fórmula que el fútbol me ha enseñado”.

Diego Aguirre blindó a Brayan Cortés tras su cuestionada actuación ante Cerro. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

El próximo desafío de Peñarol:

Tras la derrota ante Cerro por la Liga de Uruguay, Peñarol enfrentará a Plaza Colonia por la gran final de la Copa de Uruguay, duelo a jugarse este miércoles 29 de octubre a las 20:30 horas de Chile.

