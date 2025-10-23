El inicio del ciclo de Brayan Cortés en Peñarol de Uruguay fue después de una estadía en Colo Colo que parecía no disfrutar tanto. Por eso mismo, la oportunidad en uno de los clubes más grandes de Sudamérica le vino como anillo al dedo al portero iquiqueño.

Y a medida que avanza su estadía en el estadio Campeón del Siglo, parece consagrarse como titular indiscutido en el cuadro aurinegro, que ya expresó su deseo de mantenerlo. Aunque también evidenció la disposición por renegociar las condiciones estipuladas en la opción de compra.

En ese contexto, Cortés recibió los elogios de un experimentado arquero de 33 años que pasó por Peñarol durante mucho tiempo. De hecho, disputó más de 220 partidos con la camiseta Manya. Las referencias son para Kevin Dawson, ganador de tres títulos charrúa en aquel club.

Kevin Dawson en sus etapas con Peñarol en pleno clásico ante Nacional. (Eitan Abramovich – Pool/Getty Images).

Hoy en día, Dawson ataja en Defensor Sporting. En una entrevista con Carve Deportiva, le dedicó elogiosas palabras a Cortés. “Es un arquero de selección, lo veo muy bien adaptado al fútbol uruguayo”, dijo el golero charrúa, que también jugó en Deportivo Cali de Colombia.

Brayan Cortés en el clásico de Peñarol ante Nacional. (Dante Fernandez/FocoUy/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también Nico Peric elige a Vigouroux como titular de la selección chilena: “Tenemos arquero para 8 años”

Kevin Dawson aplaude el nivel de Brayan Cortes en Peñarol de Uruguay

A Kevin Dawson no sólo le gusta el nivel que ha mostrado Brayan Cortés en Peñarol, pues hay un panameño que pasó por Chile y también ha tenido un rendimiento brillante en Uruguay. Se trata de un portero que militó en la Unión Española, donde sufrió una lesión gravísima.

Luis Mejía estuvo en Unión Española durante 2022. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Las referencias son para Luis Mejía, Manotas, quien también fue destacado por Dawson. “Es uno de los mejores arqueros de los últimos años del fútbol uruguayo. Está recontra adaptado al arco de Nacional”, manifestó sobre su colega centroamericano.

Publicidad

Publicidad

ver también Cortés y Zavala incluidos: Los 15 jugadores que deben volver de sus préstamos a Colo Colo para el 2026

Así va Peñarol en la tabla de posiciones del Torneo Clausura

Peñarol lidera la tabla de posiciones en el Torneo de Clausura del fútbol charrúa.

6540a023842af2c9d54a808a66d7e401