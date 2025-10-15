Peñarol ha mostrado satisfacción con el rendimiento de Brayan Cortés, portero chileno que llegó a préstamo desde Colo Colo. Al punto que ya piensan seriamente en extender la estadía del iquiqueño en el Campeón del Siglo. De hecho, tienen fórmulas en mente.

Algo que en el Cacique ya conocían. Muy en el estilo del fútbol uruguayo, el presidente del Manya concedió una larga entrevista en la Sport890. Le preguntaron directamente por el golero surgido en las inferiores de Deportes Iquique.

En el citado programa acecharon a Ignacio Ruglio con la situación de Cortés. Pero con el objetivo en el supuesto interés aurinegro en el portero de Miramar Misiones, el colombiano Juan Moreno. El timonel de Peñarol reconoció que el tema del Indio es adaptable.

Brayan Cortés en acción durante el clásico de Peñarol ante Paraguay. (Dante Fernandez/FocoUy/Photosport).

“Nunca se sabe. Las cosas están escritas, pero son renegociables. Puedes dejar algo escrito y después decir que no lo compramos en esas condiciones. O quizá sí. O nos lo quedamos seis meses más”, aseguró Ignacio Ruglio. Vale decir, hay margen para plantear diversas fórmulas en la mesa. Algo que habrá que conversar con Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro.

Ruglio añadió que “no quiere decir que lo que acordamos en la opción de compra se haga en esas condiciones. Corre para cualquier jugador. No pregunté por el arquero de Miramar, Diego (Aguirre) tampoco”. Sería raro que el DT del Manya consultase por otro portero después de todo lo que insistió en el arribo del seleccionado chileno.

Peñarol se decide a negociar con Colo Colo para quedarse a Brayan Cortés

La situación de Brayan Cortés con Peñarol tiene alerta a Colo Colo, que podría tener de vuelta al iquiqueño al cabo de este año. Tras su salida, quedó como titular indiscutido Fernando de Paul, aunque por un problema físico tuvo su estreno Eduardo Villanueva, quien acaba de cumplir 21 años.

Brayan Cortés en acción ante Racing Club por la Copa Libertadores. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Y en los Carboneros también deben mirar con mucha atención otro aspecto contractual. El de Pedro Milans, un lateral derecho que terminará su vínculo a fines de esta campaña.“Lo conozco y su media intelectual está por sobre el promedio”, manifestó Ignacio Ruglio, presidente de los aurinegros.

“Sé que sabe manejar esas cosas. No le voy a cargar a un jugador un bajón general del plantel. El primer tiempo del otro día no fue el que quisimos hacer. No hay uno que haya bajado y los otros sean unos fenómenos. Estamos a tiempo de revertir esto, hay que agarrar la recta final muy enchufados”, sentenció Ruglio, quien le dejó tarea al equipo de Diego Aguirre. Y el primer desafío es este mismo 16 de octubre por la Copa de Uruguay ante Defensor Sporting.

Así va Peñarol en la tabla de posiciones del Clausura de Uruguay 2025

Peñarol lidera la tabla de posiciones en el Torneo Clausura de la máxima categoría uruguaya. Tiene 26 puntos en 11 partidos.

