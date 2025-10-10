La selección chilena vuelve a jugar este viernes y lo hace en una nueva edición del clásico del Pacífico. El elenco ahora dirigido por Sebastián Miranda recibe a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha FIFA de octubre.

El encuentro contará con nuevos nombres que buscan ser el gran recambio de la Roja. Sin embargo, uno de los grandes ausentes en el arco es Brayan Cortés que ha sido borrado de este nuevo proceso. Inclusive con Nicolás Córdova ni formó parte de la terna que cerró las Eliminatorias.

Tema no menor ya que ahora en el arco de la selección asoman nombres desde el extranjero como Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier, Vicente Reyes y ahora último Jaime Vargas de Deportes Recoleta. Por lo que el ex Colo Colo ha sido renegado pese a que asomaba como el gran reemplazante de Claudio Bravo.

Situación que abordó Ricardo Gareca, quien en su momento se decidió por el “Indio” como el cuida tubos titular de la Roja. “Es un atajador importante. Es un arquero serio. Con características definidas, se desenvuelve bien bajo los tres palos”, recalcó el DT trasandino al ser consultado por el portero.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Brayan Cortés?

Así las cosas, el “Tigre” fue consultado por Carve Deportiva de Uruguay sobre el futuro de Brayan Cortés. Lo que hizo relación con la decisión de Peñarol sobre si compra al portero que está a préstamo desde Colo Colo.

Medida que apoyó tajantemente por lo que puede entregar con sus años de experiencia en el fútbol chileno. “(Si se queda) Seguramente lo van a trabajar en Peñarol, y lo van a pulir en los detalles que tiene. A mí me gustó mucho el tiempo que estuvo en Chile”, aseguró.

Incluso recordó cómo fue su camino para llegar al arco de la Roja y cómo Cortés no bajó los brazos en su objetivo. “Hubo una etapa en la que jugó Claudio Bravo, porque quería verlo al principio como estaba. Luego quise ver a Arias y finalmente se mantuvo Cortés. Se quedó en el arco por su continuidad”, sentenció.

Cabe consignar que el préstamo por Cortés finaliza en diciembre del 2025. Tras ello, Peñarol deberá pagar cerca de $1,2 millones de dólares por la carta del chileno. Brayan Cortés desde que llegó se transformó en el arquero titular de Diego Aguirre y es clave en el arco de Peñarol, que marcha puntero en el torneo de clausura con 25 unidades.

