Bonvallet jr. bautiza a Nicolás Córdova con un ofensivo apodo tras el fracaso del Mundial

El heredero del "Gurú" fue muy drástico con el entrenador de la selección chilena y ahora hasta le inventó un nuevo apodo.

Por Cristián Fajardo C.

Nicolás Córdova ha sido fuertemente criticado en la Roja.

El técnico Nicolás Córdova sigue en el ojo del huracán, luego de la eliminación de la selección chilena en los octavos de final del Mundial Sub 20, además de sus declaraciones en la fase de grupos que le pasan la cuenta.

El entrenador ahora fue fuertemente criticado por Jean Pierre Bonvallet, quien despedazó el plantel de Córdova y la forma de juego, aunque fue más drástico al inventarle un apodo.

Tal como hacía su padre en sus mejores momentos a la hora de hablar de alguna persona, ahora heredó lo de poner apodos a las personas que va criticando, en este caso a Córdova.

En esta pasada cargó los dardos con el entrenador de la Roja, con un ofensivo apodo, a la hora de hacer un análisis del juego que tuvo el equipo de todos en la cita planetaria.

Nicolás Córdova es apuntado como el DT de la Roja. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuál es el apodo de Nicolás Córdova?

Fue en su canal de YouTube donde Bonvallet Jr. bautizó a Nicolás Córdova con un nuevo apodo, que pega en el palo en lo ofensivo para el técnico de la Roja: “El bolitas con sueño”.

“Los jugadores no le creen a Nicolás Córdova, con esa cara de hue…, el bolitas con sueño”, lanzó el dardo en su programa.

Es más, también criticó a los que le dicen “Nico”, porque su nombres es Nicolás, donde apunta a la prensa por crear un personaje con el DT de la selección chilena.

Mira el video:

