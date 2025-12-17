Este martes se celebró una nueva edición de los premios The Best de la FIFA, donde se homenajea a los mejores de la temporada. El premio mayor se lo llevó Ousmane Dembélé como el mejor jugador del año.

El delantero del PSG, también ganador del Balón de Oro 2025, superó en las votaciones a Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, y a Lamine Yamal, la joya del Barcelona, para quedarse con el galardón más esperado de todos.

“Quería agradecer a todos mis compañeros. El trabajo duro da sus frutos“, fueron las palabras de Dembélé, campeón de la Champions League, Ligue 1 y la Copa de Francia, y finalista del Mundial de Clubes.

Luego de la premiación, se conocieron los votos de los técnicos de las selecciones del mundo. ¿Y cómo votó Nicolás Córdova? Su primera opción no fue el que resultó siendo el ganador.

Así votó Nicolás Córdova en los premios The Best

Nicolás Córdova, técnico de la Roja, sorprendió con su votación. El entrenador destacó primero a Pedri, mediocampista del Barcelona. En segundo lugar, eligió a Vitinha, volante del PSG, y después de eso recién a Ousmane Dembélé.

Las elecciones del estratega fueron bastante distintas a las del capitán de la Roja, Gabriel Suazo, quien puso a Dembélé en primer lugar. El defensor del Sevilla después votó por Lamine Yamal y Nuno Mendes.