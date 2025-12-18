Universidad Católica tiene a su primer refuerzo en este mercado de fichajes. Se trata de Justo Giani, delantero de 26 años que viene procedente de Aldosivi, de la primera división del fútbol trasandino.

El futbolista aterrizó esta jornada a Chile y en el aeropuerto fue captado por TNT Sports, canal al que le emitió sus primeras impresiones al estar en suelo nacional.

Eso sí, fue escueto, pues la orden del club es que no podía hablar con la prensa debido a que aún debe pasar los exámenes médicos para estampar la firma.

“Contento. Muy feliz de estar acá, de llegar, pero no puedo hablar, debo esperar que se haga todo. Pero feliz”, comentó el nuevo refuerzo de los cruzados.

Giani llega a la Católica

“Me dijeron que no hable, que firme y después se charlará”, fueron las declaraciones que emitió en el aeropuerto de Pudahuel.

Giani terminó haciendo goles esta temporada

Giani anotó tres goles en los últimos seis partidos que disputó en el Tiburón, marcándole a San Martín de Tucumán, Independiente de Rivadavia y Unión de Santa Fe.

Antes de llegar a Aldosivi tuvo pasos por Atlético Tucumán, Patronato, Newell’s y Quilmes, club en el que se formó como jugador.

De esta manera la UC concreta el primer golpe en el mercado de fichajes, considerando que se trata de un delantero rápido y que tiene un buen remate.

