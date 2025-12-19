El Sevilla de Alexis Sánchez se medirá este fin de semana ante el Real Madrid, por la fecha 17 de LaLiga. Los dirigidos por Matías Almeyda afrontarán el compromiso con múltiples ausencias por lesiones y la convocatoria de algunos futbolistas a la Copa Africana de Naciones.

Pese a este panorama, hay una buena noticia porque regresa Gabriel Suazo tras superar sus molestias físicas y se espera que el “Niño Maravilla” pueda sumar minutos frente a los merengues, en un duelo que podría ser su aparición número 100 en el campeonato español.

¿Dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla por la fecha 17 de la Liga de España se juega este sábado 20 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Santiago Bernabéu.

El duelo entre Merengues y Blanquirrojos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Probables formaciones