¿Juega Darío Osorio? El virus complica a Midtjylland a horas de disputar partido clave por Europa League

Midtjylland de Darío Osorio se juega gran parte de la clasificación en Europa League. El cuadro danés recibe al Dinamo Zagreb con el objetivo de sumar un nuevo triunfo y quedar ubicado en la parte alta del torneo para así saltar directamente a octavos de final.

El tema es que el elenco del seleccionado nacional sufre por un virus que ya tiene a varios jugadores caídos. A tal punto que el DT informó que entraron en cuarentena para evitar que se expanda a más jugadores.

ver también DT de Vélez repasa a Maher Carrizo, inminente nuevo compañero de Darío Osorio en Midtjylland: “Lo vi flaquear y preferí…”

“Tenemos algunos jugadores enfermos, pero supongo que la mayoría estarán disponibles el jueves por la noche”, comentó Mike Tullberg. Incluso al ser consultado por Bold declinó a indicar la cantidad de jugadores.

Pero el medio citado detalló que Philip Billing ya está en cuarentena, para evitar más bajas. Filtración que molestó al estratega ya que decidió no profundizar ni dar más nombres. Al volante mencionado también se suman Mikel Gogorza, Franculino y Paulinho que por lesiones no jugarán este jueves.

De momento todo apunta que Darío Osorio estaría impecable físicamente. Por lo que el formado en la U sería uno de los que estaría libre del virus, y se perfila para ser titular.

El partido clave del Midtjylland

Pero no todo está perdido ya que su rival también enfrenta una sensible baja en el arco. Esto debido a que el portero titular del Dinamo Zagreb Ivan Filipović sufrió una lesión muscular y queda fuera del encuentro de este jueves.

Publicidad

Publicidad

La tabla de la Europa League y Midtjylland se juega la clasificación el jueves

Cabe consignar que Midtjylland tiene 16 unidades y está ubicado cuarto en la tabla de clasificación de Europa League. De terminar en los primeros ocho, pasará directo a la siguiente fase. Lo que podría conseguir con un triunfo ante Dinazo Zagreb o un empate.

Ahora una derrota ante los croatas podría cambiar todo el panorama. Esto debido a que pasaría a la fase de playoff y hasta llegar a la 11° ubicación. Lo que implicaría disputar una nueva llave antes de soñar con los octavos de final.

Publicidad