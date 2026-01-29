Es tendencia:
La decisión clave que toma Francisco Meneghini para el debut de la U ante Audax Italiano

El director técnico de los azules toma determinaciones para el primer partido oficial de la temporada 2026.

Por Carlos Silva Rojas

Francisco Meneghini toma decisiones en la U.
Se acabó la espera. Por fin empieza la Liga de Primera 2026 y el partido inaugural del torneo será de campanillas: Universidad de Chile recibe a Audax Italiano este viernes en el estadio Nacional.

Los azules contarán con el estreno del entrenador Francisco Meneghini, quien tiene la dura tarea de hacer olvidar el buen paso de Gustavo Álvarez en la U.

Paqui está muy presionado, puesto que los laicos presentaron fichajes de calidad con el objetivo de ser campeones. Llegaron al cuadro azul Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Lucas Romero y Marcelo Morales.

Paqui Meneghini elige a los juveniles que estarán disponibles ante Audax

Una de las grandes obligaciones y tareas que tendrán que asumir todos los entrenadores del fútbol chileno es utilizar a jugadores juveniles, para así cumplir la polémica regla de los minutos Sub 21.

Paqui Meneghini ya tiene elegidos a los dos futbolistas que estarán disponibles, porque en Emisora Bullanguera adelantaron los nombres de los canteranos que irán a la banca en el elenco estudiantil.

Francisco Meneghini elige a los juveniles de la U.

El citado medio dio a conocer que el ex ayudante de Sebastián Beccacece se decantó por Ignacio Vásquez y Diego Vargas, quienes irán al banco de suplentes y esperarán por su momento para entrar a la cancha este viernes.

La formación de la U será co Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Octavio Rivero.

