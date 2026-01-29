Universidad de Chile vivirá su estreno en la Liga de Primera, donde enfrentarán a Audax Italiano. Francisco Meneghini tiene decidido el equipo, donde hay algunas sorpresas.

El Romántico Viajero solo jugó un amistoso “oficial” durante su pretemporada y dejó una muy mala imagen al perder por 3-0 ante Universitario. Este paso en falso dejó tiritones a los hinchas y al parecer, el técnico aprendió de los errores de ese encuentro.

La nueva formación de U. de Chile

Las grandes críticas que se le hicieron a Paqui Meneghini tras la derrota ante los Cremas, fue la posición de algunos jugadores. Lucas Assadi en el centro del mediocampo, cuando venía jugando como extremo izquierdo, más Javier Altamirano como extremo derecho, cuando el solía ser el 10, dejaron muchas interrogantes.

El funcionamiento de Universidad de Chile ante Universitario no fue bueno y el marcador así lo reflejó. Meneghini aprendió la lección y como se dice en el fútbol, ahora volverá a poner el refrigerador en la cocina y el sillón en el living, usando una formación más lógica ante Audax Italiano.

De acuerdo a Bolavip, la U saldrá con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi más adelantados; Octavio Rivero solo en ataque.

De esta manera, el gran perjudicado termina siendo Eduardo Vargas. Turboman jugó como extremo izquierdo ante Universitario, pero ahora Lucas Assadi retoma ese puesto. Maximiliano Guerrero entra por el bicampeón de América, desplazando a Javier Altamirano otra vez al centro de la zona de volantes ofensivos.

Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano este viernes 30 de enero a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero tendrá su debut en la Liga de Primera 2026.