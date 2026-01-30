U de Chile tiene todo listo para el estreno oficial en la temporada, tras los amistosos. Ahí, las miradas estarán puestas en sus figuras y fichajes en ofensiva, liderados por Juan Martín Lucero.

El ex Colo Colo llega como la gran figura tras sus campañas en Brasil y pese a su pasado albo, ya encontró rápido apoyo en los azules. Uno de los que habló de su llegada es Pedro González recordado goleador que tuvo el equipo a fines del 90 e inicios del 2000.

“Esta institución me dio mucho, pude brindarle muchos goles a la hinchada, me recuerdan y eso me hace muy feliz”, dijo a La Magia Azul. El Heidi fue parte de la despedida de José Rojas en el Estadio Nacional, donde se le consultó por Lucero.

La bendición del Heidi a Juan Martín Lucero

Pedro González habló de lo que espera de Juan Martín Lucero como refuerzo y goleador en U de Chile. El histórico artillero azul valoró que el ex albo ocupe la dorsal “18”, tal como lo hizo él en sus históricas campañas.

“¿Lucero con la 18? Va a hacer goles entonces, te lo aseguro. Es un jugador que pasó por varios clubes, sabe cómo jugar”, avisó el querido Heidi. Fue ahí que le dio sus consejos en materia futbolística.

Publicidad

Publicidad

Con total propiedad, el valdiviano aseguró que Lucero es un jugador ideal para la U. Eso debido a “su forma, va a dar todo por rendir de la mejor forma y con los compañeros que tiene va a andar bien”.

ver también Pedro González asegura que la U lamentará la salida de Lea Fernández: “Merecía otra oportunidad”

“Lo veo bastante bien (a Lucero). Hay jugadores interesantes, Eduardo (Vargas) es muy querido acá y puede mostrar su experiencia”, cerró, dejando en claro que la U tiene una delantera de miedo.