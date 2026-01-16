La U de Chile no deja de dar que hablar en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Romántico Viajero se prepara para dar uno de los mayores golpes de esta temporada con el regreso de Juan Martín Lucero.

El Gato deja Fortaleza y traicionará a Colo Colo para jugar en el archirrival en la campaña que inicia. Aunque más allá del traspaso, lo que ha hecho noticia es el sueldo que recibirá el artillero, el que lo transformará en uno de los mejores pagados de nuestro país.

Y es que el atacante firmará con el elenco estudiantil y recibirá cerca de 100 millones de pesos, poniéndose a la altura de Arturo Vidal en el Cacique. Una situación que sigue generaron dudas en los históricos, donde uno de los que supo hacer goles con la camiseta azul le rayó la cancha.

A Juan Martín Lucero le piden justificar los millones que le pagará la U

Juan Martín Lucero llegará a la U con un contrato millonario y que ha dado que hablar. El Gato firmará con el Romántico Viajero y recibirá un sueldo que lo transformará en uno de los jugadores mejor pagados del fútbol chileno.

La U fichará a Juan Martín Lucero con un sueldo que lo instala como uno de los mejores pagados del fútbol chileno, sólo comparable con Arturo Vidal. Foto: Photosport.

Pedro Heidi González, que supo marcar hasta ser el tercer goleador histórico del Bulla con 121 tantos -sólo detrás de Carlos Campos (199) y Leonel Sánchez (167)- tiene dudas al respecto. En conversación con LUN el ex goleador azul fue categórico sobre el arribo del argentino.

Publicidad

Publicidad

“Yo quiero pensar que en el caso de Lucero está un peldaño más arriba que Di Yorio. Viene de una liga más potente como la brasileña y si se complementa bien con Vargas y Rivero debería andar mejor“, lanzó.

Para el Heidi González, deberá demostrar si es que no quiere pasarlo mal. “También es cierto que la presión en la U es fuerte y si no anota en un par de partidos la gente se va a empezar a incomodar de inmediato“.

ver también Oficial: Nicolás Guerra deja atrás a la U y es anunciado como refuerzo de Instituto

Consultado por el alto precio que pagará el Romántico Viajero, el ex goleador azul dijo que “el mercado chileno está altísimo hace mucho rato. Ya no sorprende que hoy paguen 60, 70 u 80 millones de pesos, sobre todo a los extranjeros“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, le metió una presión enorme al artillero argentino para que justifique el sueldo que recibirá. “Los goles son caros, pero es cierto que Lucero va a tener que demostrar que vale ese dinero“.

Juan Martín Lucero está esperando a que se afinen los últimos detalles para se refuerzo de la U. El Gato regresa a Chile para defender al Romántico Viajero, donde invertirán un camión de plata para que venga al CDA.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en 2025?

Juan Martín Lucero será refuerzo de la U luego de haber disputado un total de 51 partidos oficiales con Fortaleza en el 2025. En ellos marcó 11 goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 2.797 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad