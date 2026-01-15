“No me sorprendió”: La reacción de Aníbal Mosa a la llegada de Juan Martín Lucero a la U

El mercado de fichajes entregó una de las sorpresas más importantes de los últimos años. Juan Martín Lucero dejó atrás su pasado en Colo Colo, y tras rescindir en Fortaleza, será el nuevo delantero de la U.

El trasandino según medios brasileños exige un sueldo cercano a los 110 mil dólares y un contrato por dos años. Negociación que fue realizada está semana y solo falta la oficialización para sumarse a los trabajos con Francisco Meneghini.

ver también Johnny Herrera liquida el pasado en Colo Colo de Juan Martín Lucero: “Me quedo con lo que…”

Lo que no cayó nada de bien en Colo Colo. Según el periodista Cristián Caamaño, desde ByN llamaron en más de una ocasión al delantero -al igual que con Octavio Rivero- pero fue muy tarde ya que ambos ya tenían todo listo para firmar en el cuadro azul.

Aníbal Mosa se refiere a Juan Martín Lucero

El tema es que este jueves el propio presidente de ByN, Aníbal Mosa, abordó la llegada de Juan Martín Lucero a la U. Al ser consultado por su primera impresión, el empresario fue lapidario: “Nada”. Luego, ante la insistencia de la prensa, agregó escuetamente: “No me sorprendió”.

ver también Gustavo Quinteros recuerda el día que se negó en ir a la Roja por su amor a Colo Colo: “Hubo una…”

Tras ello, profundizó en que cada jugador y club tiene derecho a traer a quién estime conveniente. Deslizando los problemas que enfrentaron en Colo Colo justamente con este jugador.

“No es tema mío lo que ocurra con Lucero. Cada uno sabe las decisiones que toma. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe lo que es. Cada institución a quién quiere traer”, acotó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Para finalizar, Mosa se refirió al episodio que vivió el delantero cuando dejó el Estadio Monumental -con contrato vigente- para jugar en Brasil. Por lo que no dio espacio a dudas. “Él se equivocó y mucho con Colo Colo”, cerró.