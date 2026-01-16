Universidad de Chile vive un inicio de temporada marcado por la abundancia en ataque. Tres nombres concentran la atención: Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Situación que para muchos es un lujo, pero que también abre el debate sobre cómo y cuándo utilizarlos.

El histórico azul conversó con RedGol Horacio Rivas y fue claro al analizar el escenario. “Hay tres nombres importantísimos arriba, Vargas, Rivero, Lucero”, señaló, dejando en evidencia la jerarquía ofensiva que hoy tiene la U.

ver también Pese al fuerte aumento de precio: 75% de los hinchas de U. de Chile renueva su abono 2026

ver también Goleador histórico de la U no se convence con el millonario fichaje de Juan Martín Lucero

Consultado por un eventual 9 titular, Rivas evitó inclinarse por uno. “Hoy día no, hoy día no, porque es inicio de año y de campeonato”, respondió de inmediato.

“Creo que no hay mejor momento cuando tú tienes jugadores de estas características y de esta categoría. Hoy en ningún lado han puesto de que uno tiene un sobrevalor sobre el otro”, agregó, apuntando a que las condiciones actuales no marcan diferencias definitivas entre los atacantes.

Universidad de Chile buscará ser campeón del Campeonato Nacional

Una decisión que pasa por el técnico y el momento

Para Rivas, la clave está en la decisión de Francisco Meneghini. “Es una cuestión netamente del técnico, que va a privilegiar lo que mejor vea, al que llegue en mejores condiciones, al que esté más dispuesto”, explicó, dejando claro que el rendimiento será el principal filtro.

Publicidad

Publicidad

“Yo veo más a los dos en algún momento, tanto Lucero como Rivero más en punta, y a Eduardo flotando”, sostuvo, detallando que Vargas podría cumplir una función más móvil, recorriendo más metros y aprovechando la última parte de la cancha.

De todos modos, Rivas fue sincero con el límite táctico. “Se me hace difícil en alguna ecuación que se pueda dar esa posibilidad de los tres juntos”, remarcó, recordando que el fútbol actual exige variantes, responsabilidades defensivas y adaptaciones constantes según el rival.