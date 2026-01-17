Pronósticos Senegal vs Marruecos: ¿Quiénes serán los campeones de la Copa Africana de Naciones?

RedGol te trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Senegal vs Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones.

Este domingo, a las 16:00 horas de Chile, Senegal y Marruecos disputarán la gran final de la Copa Africana de Naciones, con el objetivo de sumar el segundo trofeo continental a sus vitrinas. Ambos seleccionados son los mejor ubicados del continente en el ranking FIFA y dejaron en el camino a rivales de alto nivel en las semifinales.

Senegal selló su clasificación con un ajustado triunfo por 1-0 sobre la Egipto de Mohamed Salah, gracias a un gol de Sadio Mané. Marruecos, en tanto, accedió al duelo decisivo tras imponerse a Nigeria en la tanda de penales.

En la antesala de la final y con base en las estadísticas del torneo, nuestro analista te trae tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Senegal vs Marruecos

Anotará o conseguirá una asistencia: Sadio Mané 2.87 Tiros de esquina de Senegal: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Marruecos: Más de 3.5 1.80 Remates a puerta de Abdessamad Ezzalzouli: Más de 0.5 2.10

Sadio Mané, la esperanza de Senegal

Sadio Mané fue el héroe que le dio a Senegal el pase a la final, al marcar el gol de la victoria en la semifinal frente a Egipto. El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita acumula dos goles y tres asistencias en el torneo, siendo una de las grandes figuras de la competencia. ¿Podrá liderar a su selección hacia un nuevo título continental?

Anotará o conseguirá una asistencia: Sadio Mané – 2.87 en bet365

Los saques de esquina en la final de la Copa Africana de Naciones

En los seis partidos que disputó en el torneo, el combinado senegalés registró más de dos saques de esquina a su favor.

El seleccionado marroquí, por su parte, también mostró regularidad en este apartado, ya que en todos sus encuentros de la competencia ejecutó al menos cuatro tiros desde el banderín.

Tiros de esquina de Senegal: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Marruecos: Más de 3.5 – 1.80 en bet365

Abde, una amenaza constante en Marruecos

Abdessamad Ezzalzouli, el número 10 de Real Betis, disputó cuatro partidos como titular en la Copa Africana de Naciones. En esos juegos, realizó un total de 10 disparos y cinco de ellos fueron entre los tres palos.

Remates a puerta de Abdessamad Ezzalzouli: Más de 0.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Senegal vs Marruecos

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Priorizar plataformas seguras es un factor determinante para disfrutar de esta definición continental. Si te preguntas si bet365 es confiable, la clave reside en verificar sus licencias vigentes y el respaldo que ofrece a sus usuarios. Una operatividad transparente te permitirá vivir toda la emoción del duelo entre Senegal y Marruecos con absoluta tranquilidad.

Historial de Senegal vs Marruecos: últimos partidos