Mauricio Isla sigue sin club tras su salida de Colo Colo y el cierre del libro de pases. Sin embargo, El Huaso podría volver a la actividad en cualquier momento, como refuerzo de urgencia de Universidad Católica.

En la UC lamentan la grave lesión de Tomás Asta-Buruaga, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así las cosas, la UC puede sumar un reemplazante de forma reglamentaria.

Pero hay plazos y la Católica está contra el tiempo: en las bases se establece que ante una lesión de gravedad, que suponga la baja de un jugador por más de 120, los equipos tienen 15 días, desde el parte médico oficial, para contratar a un reemplazante.

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Isla regresa a la órbita urgente de la UC

En las últimas horas la posibilidad de Isla se había enfriado, pero el posible regreso del Huaso a la Católica se reactivó. Así lo informó el periodista Bruno Sampieri, reportero de la actualidad cruzada, a través de sus redes sociales.

Isla podría regresar a la UC tras su paso por Colo Colo.

“Hay varios rumores, pero la información que tengo es que Mauricio Isla es quien más se acerca a ser el lateral derecho que reemplace a Tomás Asta-Buruaga“, dijo Sampieri.

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El reportero sentencia que “la dirigencia ha movido los hilos para hacerlo y el que hoy está mas cerca de ser el reemplazante (de Tomás Asta-Buruaga) es Mauricio Isla, quien ha estado entrenando de forma particular y que anoche jugó en el Fortín Cruzado. No está cien por ciento confirmado, pero tras conversar con varias fuentes, puedo decir que el que más se acerca es Mauricio Isla“.

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Cabe recordar que Isla volvió a Chile el 2022 para cumplir un breve paso en la Católica, donde no le fue muy bien, cuestionado incluso duramente. Entre 2024 y 2025 defendió la camiseta de Colo Colo con irregular rendimiento.

Resumen

Mauricio Isla negocia su regreso a Universidad Católica tras quedar libre de Colo Colo.

La UC busca reemplazar al lesionado Tomás Asta-Buruaga por rotura de ligamento cruzado.

El club dispone de 15 días reglamentarios para fichar un refuerzo tras el parte médico.