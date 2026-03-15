Universidad Católica ya definió el plantel con el que afrontará la temporada 2026, donde tendrá importantes desafíos. En ese contexto, algunos jugadores que no entraban en los planes del técnico Daniel Garnero debieron buscar nuevos rumbos para sumar minutos.

Uno de ellos fue el delantero de 22 años Milan Tudor. El joven atacante no fue considerado dentro del plantel principal, por lo que salió a préstamo en busca de continuidad. De esta manera, durante esta temporada militará en un club de la Primera B de Chile con el objetivo de sumar minutos y ganar experiencia.

El nuevo club de Milan Tudor

El jugador fue presentado de forma oficial a través de las redes de San Marcos de Arica. “Formado en Club Deportivo Universidad Católica, llega a complementar el ataque del plantel con su potencia física, movilidad en el área y proyección como delantero joven del fútbol chileno”.

“Con 1,85 m de estatura, Milan se integra al equipo para aportar presencia ofensiva y seguir creciendo en el fútbol profesional”.

El año pasado, Tudor también estuvo a préstamo donde militó en Trasandino de Los Andes en la Segunda División donde jugó 8 partidos junto a la escuadra.

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El 2026 de San Marcos

El cuadro busca el ascenso a la máxima división del fútbol chileno, para ello ha sumado distintos refuerzos, entre ellos:

Agustín Maidana, Nicolás Rivera, Nahuel Donadell, Nicolás Orrego, Alfredo Ábalos, Nicolás Aguirre, Benjamín Tapia, Álvaro Cazula, Mauricio Iturra, Gonzalo Reyes, Yerko Águila y Boris Sagredo.

Mientras que anunciaron las renovaciones de Guillermo Cubillos, Javier Rivera, Camilo Rencoret y Camilo Melivilu.

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