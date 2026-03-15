Universidad Católica rescató un empate 2-2 frente a Everton de Viña del Mar, colista de la presente temporada, resultado que dejó a los Cruzados en el tercer puesto de la tabla.

El encuentro, sin embargo, volvió a encender las críticas hacia alguna de las figuras del equipo por su rendimiento, siendo uno de los más cuestionados el reciente refuerzo Bernardo Cerezo.

El conjunto ruletero llegó a ponerse 2-0 arriba en el Claro Arena, donde Bernardo Cerezo, quien fue titular tras la lesión de Tomás Asta-Buruaga, terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada.

El análisis de Coke Hevia tras el empate de la UC

En ese contexto, el periodista Jorge “Coke” Hevia también compartió un análisis sobre el partido a través de sus redes sociales, donde se refirió al fichaje de Cerezo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), lanzó un comentario sobre la llegada del jugador de 31 años, que fichó con la UC desde Ñublense. “La contratación de Cerezo en la UC, es para cuestionar todo el trabajo de divisiones menores en cruzados”, escribió.

Cerezo fue uno de los más criticados tras el empate contra Everton/Photosport

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Los refuerzos de la UC

Este año, la escuadra que dirige Daniel Garnero sumó a distintos refuerzos, quienes han tenido distintas participaciones durante esta temporada que ya suma 7 fechas.

El defensor Juan Ignacio Díaz ha jugado casi todos los partidos de la temporada con excepción del encuentro contra Ñublense por molestias musculares.

Justo Giani ha disputado casi todos los partidos en su totalidad, sumando 619 minutos en cancha. Mientras que Matías Palavecino ha jugado en total esta temporada 471 minutos.

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Por otra parte, Jimmy Martínez, suma 438′ minutos jugador, siendo con Everton el único encuentro donde se mantuvo los 90 minutos en cancha.

Bernardo Cerezo ha disputado solamente 218 minutos en 7 fechas, donde no ingresó en los partidos contra Coquimbo y Deportes Concepción.

En síntesis:

Bernardo Cerezo fue titular en el empate 2-2 entre Universidad Católica y Everton.

El refuerzo de 31 años suma apenas 218 minutos jugados en siete fechas disputadas.

Justo Giani lidera los minutos de los nuevos fichajes con 619 minutos en cancha.

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