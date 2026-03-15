Universidad Católica cedió los primeros puntos de la temporada jugando en el Claro Arena, porque no le pudo ganar a Everton y terminó salvando un empate 2-2 por la séptima fecha de la Liga de Primera.

El rendimiento de la UC fue analizado en RedGol por el histórico volante ofensivo cruzado Jorge Coke Contreras, quien comentó que si el equipo de Daniel Garnero sigue así se baja de la lucha por el título.

“No sé si el peor partido del año de Católica, pero con ese nivel no va a lograr quizás conseguir ganar el campeonato, porque para eso uno necesita tener mucho equilibrio en todo sentido”, dijo el Coke.

ver también Tabla de posiciones: U. Católica rescata un trabajado empate contra Everton en el Claro Arena

Coke Contreras asegura que la UC no tiene las variantes suficientes

Contreras siguió con su análisis del momento de Universidad Católica y aseguró que no tiene las variantes suficientes, ni relevos en la banca, para poder pelear por el título.

“No tiene más variantes. Entonces un equipo que quiere lo mejor y aspira a ser campeón debiera tener más variantes que le pudieran en su momento dar las posibilidades de cambiar los partidos”, analizó el ex seleccionado nacional.

Universidad Católica no pudo con Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Que lo sorprendan tan rápido, tan pronto, aparte con equivocaciones defensivas. Un equipo no tiene que tener esos errores si quiere ser campeón, tiene que tener equilibrio”, cerró Jorge Contreras.

Universidad Católica se estanca en la tabla de posiciones con 11 puntos, uno menos que el líder Colo Colo, pero el Cacique puede escaparse si este lunes derrota a Huachipato en el Monumental.

En síntesis

Universidad Católica empató 2-2 ante Everton en el Claro Arena por la séptima fecha .

empató 2-2 ante Everton en el Claro Arena por la . El equipo dirigido por Daniel Garnero alcanzó los 11 puntos en la tabla de posiciones.

alcanzó los en la tabla de posiciones. El histórico Jorge Contreras analizó la falta de variantes y errores defensivos del conjunto cruzado.

Publicidad

Publicidad

ver también Manejaba ofertas desde Europa y Brasil: Universidad Católica blinda a promesa

La tabla de posiciones de la Liga de Primera