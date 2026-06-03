El organismo confirmó cuándo y dónde disputará sus duelos ante el "Pincha". Todo se definirá en el Claro Arena.

Un segundo semestre cargado de partidos es el que tendrá Universidad Católica tras asegurar su lugar en los octavos de final en Copa Libertadores, haciendo historia al eliminar a Boca Juniors en “La Bombonera” de Buenos Aires.

El sorteo determinó que el equipo de Daniel Garnero regrese hasta Argentina, aunque esta vez se trasladará hasta la Provincia bonaerense, pues se enfrentará en la próxima fase del certamen continental a Estudiantes de La Plata.

Hace unos instantes, la CONMEBOL hizo oficial la programación de juegos para los octavos de final en Copa Libertadores, donde dispuso que Católica esté en horario estelar tanto en el duelo de ida como la revancha en el Claro Arena.

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¿Cuándo jugará Católica por Copa Libertadores?

El encuentro de ida entre cruzados y pincharratas se disputará el martes 11 de agosto, a partir de las 20:30 horas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi en la localidad de La Plata, con capacidad para 32 mil 530 espectadores, y donde a la visita se le darán poco menos de 2 mil entradas.

Mientras que la revancha entre Universidad Católica y Estudiantes se jugará una semana después, el martes 18 en el mismo horario, pero en el césped sintético del Claro Arena. En las próximas semanas se definirá cuántos tickets habrá para los hinchas trasandinos.

Cabe recordar que esta llave está en la parte alta del cuadro por Copa Libertadores, y quien gane esta serie se enfrentará en los cuartos de final, a disputarse en septiembre, al ganador del lance entre Corinthians y Rosario Central.

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En síntesis

Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de final de Copa Libertadores.

a Estudiantes de La Plata en octavos de final de Copa Libertadores. La ida se jugará en Argentina el martes 11 de agosto a las 20:30 horas.

en Argentina el martes 11 de agosto a las 20:30 horas. La revancha será el martes 18 de agosto a la misma hora en el Claro Arena.

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