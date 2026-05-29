El histórico ex arquero Patricio Toledo, aseguró en diálogo con RedGol que si bien el Pincha es "complicado y duro", se le puede eliminar.

Entre el 11 y 20 de agosto, Universidad Católica disputará los octavos de final en la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, luego de una impecable primera ronda donde fue líder de nada menos que “el grupo de la muerte”.

Si bien el rival que tendrá al frente La Franja es un cuatro veces campeón de América y conquistó dos títulos en la temporada 2025, la histórica victoria que el cuadro nacional obtuvo en “La Bombonera” ante Boca Juniors tiene en sus hinchas e ídolos el ánimo por las nubes.

Prueba fehaciente de esto es el ex arquero Patricio Toledo, que en conversación con RedGol no tuvo dudas en afirmar que Católica se encamina hacia los cuartos de final, pues considera que tiene los argumentos de sobra para superar a Estudiantes.

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Patricio Toledo le tiene fe a Católica ante Estudiantes

“Es un rival complicado y duro. Es bueno, pero en esta instancia cualquier rival que te toca va a tener que, si quieres dar pasos hacia adelante, jugar un buen partido y poder tener la posibilidad clara de clasificar”, es lo primero que indica quien fuera el mejor arquero de América en 1991.

“Me parece que como están dadas las cosas, Católica tiene muchas posibilidades de pasar en esta oportunidad de nuevo“, afirma el Pato Toledo, quien advierte sobre la capacidad que tiene el equipo de Daniel Garnero para rescatar triunfos de visita.

“Con todo lo que ha vivido Católica, me parece que la mente tiene que estar lo más alto posible para poder ir dando pasos hacia adelante. Ya a esta altura, me parece que todos los partidos van a ser difíciles y se va a tener muchas posibilidades de ganarlos también”, complementa el otrora guardameta.

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Para finalizar, Toledo sostiene que Estudiantes de La Plata “es un rival abordable” y que “de aquí en adelante me parece que no hay rivales fáciles, pero sí hay rivales que sí les puedes complicar y Católica, jugando de la manera que lo hace de visita, me parece que tiene grandes ocasiones“.

¿Cuándo se juega la serie?

A falta que la CONMEBOL ratifique las fechas exactas, el duelo de ida entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica se jugará en Argentina y la revancha será en el Claro Arena, entre el 11 y 20 de agosto.

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En síntesis

La UC enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de la Copa Libertadores.

de La Plata en octavos de la Copa Libertadores. Patricio Toledo ve con optimismo la llave y considera que es un rival “abordable”.

la llave y considera que es un rival “abordable”. La serie se jugará en agosto y el partido de revancha será en el Claro Arena.